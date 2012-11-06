لغو اعزام تیم فرنگی آمل به قزاقستان/ آینده درخشان کشتی شهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله نهاوندیان اظهار داشت: علت لغو این اعزام همزمانی با سفر تیم ملی کشتی فرنگی به مسابقات قزاقستان و همراهی کشتی گیران آملی در قالب تیم ملی بوده است.



وی افزود: مسابقات بین المللی کشتی جام ریاست جمهوری قزاقستان، 27 تا 30 آبان ماه امسال برگزار می شود و مقدمات اعزام تیم منتخب کشتی فرنگی آمل به این مسابقات از سوی شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان فراهم شده بود.



رئیس هیئت کشتی آمل، ادامه داد: حدود 250 میلیون ریال برای اعزام تیم منتخب کشتی آمل به قزاقستان از سوی شورای اسلامی شهر، شهرداری به حساب هیئت کشتی آمل واریز شده بود که با مسائل پیش آمده این اعزام لغو شد.

معرفی 159 طرح کشاورزی آمل به بانکها

فرماندار آمل گفت: 159 طرح کشاورزی شهرستان آمل برای اجرا در شعب بانک کشاورزی این شهرستان با اعتباری بیش از 52 میلیارد ریال مصوب شده است.



یدالله اکبرزاده در جلسه کارگروه کشاورزی آمل گفت: از میان این تعداد طرحها، قرارداد 142 طرح به ارزش 40 میلیارد بین بانک و کشاورزان قرارداد منعقد شد.



وی افزود: بیشتر طرحها ارائه شده در بخش های تولیدی، زیربنایی، دام و طیور و صنایع تبدیلی در راستای توسعه بخش کشاورزی شهرستان آمل اجرا خواهد شد.



گشایش نمایشگاه بزرگ نقاشی خط هنرمند آملی



نمایشگاه بزرگ نقاشی خط هنرمند ممتاز خوشنویسی، آمل با بهره گیری از خطوط ایرانی و اسلامی در قالب نقاشی در نگارخانه زر این شهرستان آمل گشایش یافت.



در این نمایشگاه حدود 32 آثار نقاشی خط از مژده اکبری پور، هنرمند آملی برای تماشای علاقمندان با هنرخوشنویسی برپا شد.



این هنرمند آملی در ربطه با آثار ارائه شده در این نمایشگاه گفت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه، نقاشی های خطی با استفاده خط شکسته در نقاشی که ازخطوط رایج درحال استفاده بوده انتخاب شده است.