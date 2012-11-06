به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی میراث مکتوب به دلیل مشکلات مالی و نداشتن بودجه کافی برای انتشار آثار آماده چاپ خود در فراخوانی از فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به انتشار آثار ادبی تاریخی خواسته است که در انتشار این آثار مشارکت و بخشی از هزینه مالی آن را متقبل شوند.

این موسسه در همین راستا و در فراخوانی اعلام داشته است که برای انتشار این آثار نیز اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود نیازمند مشارکت خیرین و فعالان و علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در امور فرهنگی است.

بر این اساس این موسسه لیستی از 22 کتاب آماده انتشار خود معرفی کرده است که اسامی آنها به ترتیب شامل اثبات العقل خواجه نصیرالدین طوسی و شروح آن، افق المبین، الحاصل فی اوجاع المفاصل، جامع التواریخ، خلاصةالاشعار (بخش خراسان و گیلان و قزوین)، دستور الکتاب، روضه الناظر و نزهته الخاطر، سام نامه، شرح التعرف لمذهب تصوف، ضیاء الشهاب، کاما التعبیر، کشیکخانه، لطائف التفسیر، متن پژوهی مدرن، مجالس عتیق، مجموعه رشیدیه، مدارج الافهام، مرآت الادوار، نشتر عشق و نورالاعیون می‌شود و انتشار تمام آنها نیازمند حمایت مالی است.

هزینه انتشار تمام این آثار بیش از 330 میلیون تومان عنوان شده است که در میان آنها انتشار آثاری با هزینه بیش از 2 میلیون تومان تا آثاری با هزینه بیش از 51 میلیون تومان به چشم می‌خورد.

این موسسه در فراخوان خود از صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در انتشار این آثار خواسته است که در انتشار تمام و یا نیمی از این آثار مشارکت کنند.

اکبر ایرانی رئیس این موسسه پژوهشی پیش از این نیز در گفتگو با مهر عنوان کرده بود، بودجه تخصیص یافته به موسسه فرهنگی میراث مکتوب در سال جاری و پس از تخصیص، یک سوم شده است و در این شرایط ما مجبوریم انتشار برخی آثارمان را متوقف کنیم و احتمالا با تعدیل نیروهای فعال در موسسه نیز مواجه خواهیم شد.