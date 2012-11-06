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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۴

کولیوند با مهر مطرح کرد:

تسهیل قوانین و مهیاکردن بازار فروش داخل برای بخش صنعت ضروری است

تسهیل قوانین و مهیاکردن بازار فروش داخل برای بخش صنعت ضروری است

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تسهیل قوانین و مهیا کردن بازار فروش داخل برای بخش صنعت ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تامین امنیت برای بخش صنعت، کشاورزی و دامداری توسط افراد مسئول از واجبات است و تسهیل قوانین باید ایجاد و زمینه بازارهای فروش داخلی نیز مهیا شود.

وی ادامه داد: ژاپن و آلمان زمانی قدرتمند شدن که به تولید داخل روی آوردند و این امر قصه و افسانه نیست.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: در این کشور بعضاً در برخی مکان ها بحران داریم که برخی از مشکلات نیز جهانی است ولی ما باید به گونه ای عمل کنیم که در زمین مستکبران بازی نکنیم.

کولیوند تاکید کرد: تسهیل در قوانین می تواند در بحث بیمه، گمرک، قوانین کار و کارگر، صادرات و واردات اعمال شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوانین گمرکی باید اجازه دهد کالاهای ضروری به راحتی کالا وارد کشور شود.

قانون هایی باید به صورت میانبر ایجاد شود

وی اظهار داشت: قانون هایی در شرایط ویژه باید به صورت میانبر ایجاد شود و نگاه ها باید مانند نگاه بخش خصوصی به کشور باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین برای زمان های بحران باید قوانینی نوشته شود.

کد مطلب 1736846

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