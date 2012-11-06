  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۳

آغاز ثبت نام المپیاد نانو/ اعلام منابع آزمون تئوری نانوفناوری

آغاز ثبت نام المپیاد نانو/ اعلام منابع آزمون تئوری نانوفناوری

ثبت‌نام چهارمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو به دو صورت گروهی و انفرادی آغاز و تا اول اسفند سال جاری ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره المپیاد فناوری نانو در سطح دانش آموزشی در سال آینده برگزار می شود. متقاضیان برای شرکت در این رقابت ها تا اول اسفند ماه سال جاری می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

این المپیاد به صورت تئوری و عملی برگزار می شود و منابع آزمون شامل موارد زیر می شود:
 
مباحث اتمی و مولکولی در کتاب‌های درسی فیزیک، شیمی و مطالب درون سلولی در زیست شناسی
مقالات منتشر شده در بخش آموزش فناوری نانو پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو
مقالات منتشر شده در پایگاه اینترنتی باشگاه نانو
نانو از نو
پرسشهای نو از نانو
10به توان منفی 9 
نرم فزار نانو کاوش 
کتاب علوم و فناوری نانو 
 
چهارمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان است از این رو ثبت نام دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی بالاتر و پایین تر از دبیرستان در این رقابت ها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
کد مطلب 1736849

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