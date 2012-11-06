"اولی هوینس" پاسخ اظهارات "فن گال" را داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوییس فن گال" هفته گذشته مصاحبه‌ای با "اسپورت بیلد" انجام داد که طی آن عنوان کرده بود "اولی هوینس" مسول مستقیم برکناری وی از بایرن مونیخ در آوریل 2011 بوده است. فن گال گفته بود:"تنها کسی که اصرار بر اخراج من داشت، اولی هوینس بود."

رئیس بایرن هم در پاسخ به اظهارات فن گال گفته که وی چندیدن فرصت به این مربی داده اما فایده ای نداشته است.

هوینس گفت: وقتی اظهارات فن گال را دیدم، باید بگویم که او هنوز نفهمیده در این شغل چه چیزی مهم است. وقتی من دریافتم اوضاع تغییر نخواهد کرد و بعد از اینکه چندیدن فرصت به او دادم اما چیزی عوض نشد، باید برای حفظ شرایط کلی باشگاه، تصمیمی می گرفتم که برخلاف ملاحظات شخصی ام بود.

وی گفت: مربیگری یعنی اینکه انگشت روی نقاط ضعف بگذارید و مشکلات را حل کنید. اگر شما متوجه شوید که به بن بست رسیده اید باید به یک نتیجه منطقی برسید.