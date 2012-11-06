ارتش باید نسبت به آزادسازی معابر اهتمام ویژه ای داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر جعفر گلمحمدی شامگاه دوشنبه در جلسه انتقال پادگان زنجان اظهار داشت: حل و فصل مشکلات مربوط به اراضی داخل محوطه پادگان به منظور جابجایی مشکلی ندارد ولی در رابطه با اراضی خارج از حصار پادگان بحث های مختلفی وجود دارد چرا که در کنار ادعای ارتش برخی از اداره ها و اشخاص در این رابطه ادعاهایی دارند.

وی افزود: با بیان اینکه ارتش می تواند برای حل مشکلش با این اسناد و ادعاها از طریق دادگستری طبق روال کار خود را پیش ببرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حادثه خیز بودن نقاط ورودی جاده زنجان به طارم ادامه داد: متاسفانه میزان تصادف های رخ داده با جراحات شدید در این ناحیه زیاد بوده است بنابراین ارتش باید در آزادسازی معابر و انجام عقب نشینی های لازم برای فعالیت شهرداری در این ناحیه اهتمام ویژه ای داشته باشد.

گلمحمدی خاطرنشان کرد: حتی اگر حل مشکل با معارضان زمین های اطراف طولانی باشد باید در راستای بازگشایی معابر اقداماتی صورت گیرد.

گلمحمدی یادآور شد: در زمین جدید ارائه شده به ارتش برای ساخت پادگان مشکلی وجود ندارد چرا که ارتش حق چرا را نیز به مردم منطقه پرداخت کرده است و چنانچه از جانب مردم مشکلی برای ارتش در این ناحیه ایجاد شود بدون شک با همکاری استاندار این مسائل حل خواهد شد.