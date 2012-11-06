طرح شهر الکترونیک در راستای توسعه متوازن اردکان اجرا شد

حجت الاسلام سیدحسین عطری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر خدمات شهرداری اردکان به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه می شود، اظهار داشت: امیدواریم اجرای این طرح در افزایش آرامش و آسایش مردم اردکان که سابقه درخشانی در عرصه علم و فرهنگ دارند، موثر واقع شود.

وی با برشمردن محاسن ایجاد شهر الکترونیک در اردکان با مشارکت شهرداری و گروه پیشگامان کویر افزود: اساس شهر الکترونیک، بهره گیری از رسانه های الکترونیکی و اینترنت در راستای تسهیل در امور شهروندان و گسترش ظرفیت های شهری است.

رئیس شورای اسلامی شهر اردکان عنوان کرد: ایجاد شهر الکترونیک مزایای فراوانی به دنبال دارد که از مهمترین آنها می توان به کاهش هزینه ها، افزایش درآمد شهروندان،افزایش کیفیت خدمات در ارگانها و مراکز دولتی و خصوصی، صرفه جویی در وقت، افزایش میزان دسترسی به خدمات و از همه مهمتر کاهش آلودگی هوا و محیط زیست و سبک تر شدن ترافیک شهری اشاره کرد.

وی بیان داشت: امروز رایانه چنان در زندگی روزمره ما انسانها راه یافته که تصور زندگی بدون رایانه و اینترنت غیرممکن به نظر می رسد.

حجت الاسلام عطری ادامه داد: اکنون همه شهروندان به شنیدن پسوند الکترونیکی و هوشمند، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و ... عادت کرده اند و استفاده از این خدمات روز به روز در جامعه افزایش می یابد.

وی یادآور شد: وقتی خدمات ارائه شده در یک شهر به صورت الکترونیکی انجام می شود، شهر به شهر الکترونیک تبدیل می شود و در حال حاضر شهرها بر حسب میزان استفاده از خدمات الکترونیکی رتبه بندی می شوند.

عطری ادامه داد: خرسندیم که شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان در مرحله اول در عرصه اجرای طرح شهرداری الکترونیک و در مرحله دوم در اجرای شهر الکترونیک در استان پیشتاز بوده و تمام خدمات شهرداری به صورت الکترونیک به شهروندان ارائه می شود.

عطری از آغاز دوره آموزش شهروند الکترونیک با همکاری شهرداری و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردکان خبر داد و افزود: امیدواریم شهروندان فهیم و شریف اردکان با استقبال از اجرای طرح شهر الکترونیک و تلاش در راستای فراگیری آموزش های شهروند الکترونیک زمینه سرعت بخشیدن به روند الکترونیکی شدن شهر اردکان را فراهم کنند و با استقرار کامل این پروژه بزرگ، گامی موثر در راستای توسعه متوازن شهرستان اردکان برداشته شود.