نمایشگاه کشاورزی تبریز تأکیدی بر ضعف استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و محصولات کشاورزی، فرآورده های غذایی و صنایع وابسته از هیجدهم تا بیست ودوم آبانماه در تبریز گفت: این نمایشگاه در بیش ازدوازده هزار متر مربع فضای سرپوشیده، محصولات تولیدی توسط صنعتگران بخش کشاورزی و صنایع غذایی و ماشین آلات مرتبط، به معرض نمایش درآمده و فرصت مغتنمی برای تمامی فعالان بخش کشاورزی کشور فراهم می شود.

وی افزود: فعالان این بخش علاوه بر بازدید از توانمندی های تولیدی و تخصصی این بخش، همچنن در ارتقاء امکانات بخش تولیدی خود با بهره گیری ازتولیدات تخصصی و مطابق با فن آوریهای روز دنیا، برنامه ریزی نموده ودرسال تولیدملی، با بهره گیری از توان متخصصان ایرانی، در حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدم بردارند.

در این نمایشگاه 15 شرکت صنایع کشاورزی ، 18 شرکت نهاده های کشاورزی ، 24 شرکت و گروه تولید کننده لوازم آبیاری تحت فشار ، چهار شرکت گلخانه ای ، 28 شرکت صنایع غذایی وابسته به بخش کشاورزی ، هفت شرکت تولید کننده مواد اولیه غذایی، هفت شرکت تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی ، شش شرکت تولید کننده لوازم توزین و بسته بندی مواد غذایی ، هفت شرکت و نهاد تحقیقی و پژوهشی بخش کشاورزی داخلی و نمایندگی پنج کشورخارجی شامل: آلمان، اسپانیا، ترکیه، ایتالیاو چین و حضور فعال خواهند داشت.



ضریب مکانیزاسیون کشاورزی درآذربایجان شرقی به 1.51 اسب بخار رسید

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در این استان به 1.51 اسب بخار رسید.

جواد زینالی مهر در جلسه کمیته تولیدات گیاهی سازمان با بیان اینکه این میزان تا پایان برنامه پنجم توسعه بایستی به 1.6 اسب بخار در هکتار برسد افزود: متوسط درصد ضریب مکانیزاسیون در سطح کشور یک و نیم اسب بخار است که آذربایجان شرقی 46 صدم اسب بخار از میانگین کشوری آن در صدر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش این ضریب ، یک هزار و 340 دستگاه انواع تراکتور توزیع شده است افزود: همچنین یک هزار و 300 دستگاه ادوات دنباله بند کشاورزی و شش دستگاه کمباین بین کشاورزان استان توزیع شده است.

تجهیز 182 واحد به سیستم سیترا در استان آذربایجان شرقی



مدیر سازمان تعاون روستائی آذربایجان شرقی از برگزاری دوره آموزش سیستم سیترا برای اعضاء شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونی تولید در استان خبر داد.

عبدالله محمدفام در حاشیه برگزاری دوره آموزش سیستم سیترا، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دوره چهار روزه اجرا، نصب و آموزش سیستم یکپارچه مالی (سیترا) برای کاربران تعاونی های اعتباری شرکتهای تعاونی روستائی، کشاورزی و تعاونی تولید برگزار گردید گفت : آموزش سیستم سیترا با هدف فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام و کنترل و نظارت بر اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونی تولید استان برگزار شد.

مدیر سازمان تعاون روستائی آذربایجان شرقی همچنین با اعلام این مطلب افزود: اجرای سیستم سیترا در این استان از سال 88 شروع و تاکنون 182 واحد به این سیستم مجهز شده است.



بهره برداری از 15 پروژه آب و خاک در شهرستان هشترود

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان هشترود از بهره برداری 15 طرح آب و خاک در مناطق مختلف این شهرستان خبر داده و افزود: این طرح ها، با نظارت مستمر کارشناسان این مدیریت در هشترود و با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و 152 میلیون ریال، به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

اسماعیل کریمی اصل در آیین بهره برداری از طرحهای آب و خاک در شهرستان هشترود گفت: طرحهای مورد بهره برداری قرار گرفته شامل: آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای در روستاهای علی آباد سفلی، نصیرآباد، دامناب، بزوجیق، ساروقیه، گنج آباد سفلی، یلی درق علیا، یلی درق سفلی، خورجستان، کله گرد، عمرانکندی جغول علیا، پاشابیگ و وظیفه خوران بوده و از کل اعتبارات هزینه شده، مبلغ یک میلیارد و 249میلیون ریال کمک بلاعوض دولتی و دو میلیارد و 903 میلیون ریال نیز از طریق جذب اعتبارات بانکی و آورده شخصی تامین شده است.

یک کارگاه تولید خوراک دام و طیور غیر مجاز در اسکو پلمب شد

به دلیل عدم رعایت ضوابط دامپزشکی، یک کارگاه تولید خوراک دام و طیور غیر مجاز در شهرستان اسکو پلمب شد.

دکتر محمد راسخی مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان اسکو گفت: پیرو بازدیدهای به عمل آمده توسط اکیبهای نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان از یک واحد تولید و بسته بندی خوراک دام و طیور که به شکل غیرمجاز و غیربهداشتی اقدام به تولید و فروش خوراک دام و طیور می نمود پس از نمونه برداری و انجام آزمایشات مربوطه و با توجه به نتایج آزمایشگاهی و آلودگی بیش ازحد نمونه ها به باکتریهای بیماریزا با حکم مراجع قضایی پلمب گردید.