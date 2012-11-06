محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص احضار مانوئل ژوزه به کمیته انضباطی و آخرین وضعیت و شرایط بازگشت علی کریمی مطالب زیر را عنوان کرد:

واسطه آشتی مربی و بازیکن نمی‌شوم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد صحبت‌هایی که در برخی از رسانه‌ها مبنی بر بازگشت علی کریمی به تیم پرسپولیس پس از بازی با تیم ملی ازبکستان مطرح شده، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه علی کریمی عزیز ما بوده و یک بازیکن بزرگ در عرصه ملی و باشگاهی است اما من از اصول مدیریتی خود که به آن اعتقاد زیادی دارم، به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم. یکی از اصول اصلی مدیریتی من این است که هیچگاه واسطه آشتی بین مربی و بازیکن نمی‌شوم.

کریمی پس از جلب رضایت مانوئل می‌تواند برگردد

وی درهمین خصوص افزود: کریمی باید برگردد و مشکل خود را با سرمربی تیم حل کرده و رضایت او را جلب کند، بعد وارد تیم شود حتی اگر فردا صبح این کار را انجام دهد، بنابراین درهای باشگاه و تیم پرسپولیس روی وی باز است.

برداشت اشتباه از گفتگوی رادیویی

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: من در گفتگویی که با یک برنامه رادیویی انجام دادم، گفتم حتی فردا نیز علی کریمی می‌تواند با جلب رضایت سرمربی پرسپولیس به تیم بازگردد که متاسفانه برخی رسانه ها با یک برداشت اشتباه از این صحبت من اعلام کردند که کریمی از فردا می‌تواند به تمرینات تیم بازگردد.

کریمی باید در جهت تقویت اتحاد و همبستگی تیم حرکت کند

وی درهمین خصوص افزود: من از آن دسته مدیرانی نیستم که واسطه آشتی بین بازیکن و مربی شوم. علی کریمی همین فردا می‌تواند به تیم برگردد به شرطی که سرمربی تیم را راضی کرده و مانوئل ژوزه عذرخواهی‌اش را بپذیرد. پس از حل این موضوع نیز در جهت تقویت اتحاد و همبستگی تیم پرسپولیس حرکت کند.

کریمی می‌تواند حتی پس از بازی با ازبکستان رضایت مانوئل را جذب کند

رویانیان تاکید کرد: این سرمربی تیم است که باید در خصوص بازگشت علی کریمی تصمیم گیری کند. مهم این نیست علی کریمی در جریان اردوی تیم ملی و یا حتی بعد از بازی تیم ملی با ازبکستان رضایت سرمربی تیم را جلب کند، مهم این است که این کار صورت بگیرد.

کی‌روش با اتهاماتش، شخصیت مانوئل را زیر سوال برد

وی درخصوص احضار مانوئل ژوزه به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل مصاحبه‌ای که علیه کی‌روش حدود یکماه قبل انجام داده بود، گفت: بیانیه کی‌وش کاملا زیر سوال بوده و هیچ توجیهی ندارد زیرا به سرمربی تیم پرسپولیس اتهام زده و شخصیت او را زیر سوال برده است. جالب‌تر اینکه کی‌روش بعد از گذشت حدود یک ماه از مصاحبه مانوئل، جواب او را چند ساعت قبل از بازی پرسپولیس با پیکان داده است.

شکایت رسمی از کی‌روش به کمیته انضباطی و مراجع بالاتر

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: من به وکیل باشگاه گفتم به محض آنکه رئیس کمیته انضباطی رسما احضار مانوئل ژوزه را به کمیته انضباطی اعلام کرد، طبق قانون از کی‌روش به خاطر این بیانیه به کمیته انضباطی شکایت رسمی کرده و حتی در صورت نیاز به مراجع بالاتر شکایت کند.

کی روش نیز باید مانند مانوئل به کمیته انضباطی برود

رویانیان در پایان گفت: اگر قرار است مانوئل ژوزه به کمیته انضباطی برود، کی‌روش نیز باید به این کمیته احضار شود. در واقع یا هیچکدام یا هردو باید به کمیته انضباطی بروند.