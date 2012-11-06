ارکستر سمفونیک اعتبار 70 ساله هنر موسیقی ایران است

علی ترابی مدیرعامل انجمن موسیقی ضمن بیان این مطلب با اشاره به این نکته که وضعیت این دو ارکستر در حال حاضر می توانست بهتر از آنچه در آن قرار دارد باشد،گفت: دو ارکستر موسیقی ملی و ارکستر سمفونیک تهران اعتبار 70 ساله هنر موسیقی در ایران است که باید این میراث معنوی و فرهنگی به درستی توسط مدیران حفظ شود.

وی در ادامه افزود: اما آنچه مسلم است این دو ارکستر ارزشمند موسیقی ایران در شرایط متمایز از تصمیم گیری‌های مدیریت قرار داشته اند و هر مدیری بنا بر سلیقه و نوع نگاهی که به هنر موسیقی داشته برای آن تصمیم گرفته است، از همین رو برخی از این تصمیم ها در طول زمان لطمه هایی به پیکره این دو ارکستر به خصوص ارکستر سمفونیک تهران وارد کرده است.

مدیرعامل انجمن موسیقی در ادامه با اشاره به فعالیت های ارکستر سمفونیک تهران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ارکستر سمفونیک تهران در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص در دوران دفاع مقدس نقش مهم و جدی در انجام جنبش های اجتماعی داشته است .

این مدیر موسیقی در ادامه افزود: این ارکستر در طول تمام سالهایی که فعالیت کرده، از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده است و آثار ارزشمندی توسط این ارکستر اجرا شده است .

وی در ادامه با اشاره به فعالیت ارکستر موسیقی ملی گفت: از سوی دیگر در کنار فعالیت های ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر موسیقی ملی توسط فرهاد فخرالدینی تشکیل شد که در تمام دوران فعالیت این ارکستر به مدیریت فخرالدینی آثار خوبی تولید شد. پس از وی ارکستر موسیقی ملی توسط شورای فنی که متشکل از هنرمندان خوب موسیقی ایران هستند اداره شد و اتفاق های خوبی در این حوزه افتاد.

ترابی در پایان افزود: اداره ارکستر موسیقی ملی توسط شورای فنی اتفاق‌های خوبی به لحاظ کیفی در برداشت و اگر این روند ادامه داسته باشد ایده های خوبی در حوزه موسیقی ملی مطرح می شود که رسیدن به این نگاه نو مستلزم اداره و مدیریت خوب هنر موسیقی است.