بانوی فوتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، "مریم ایراندوست" سرمربی تیم ملی جوانان کشور اسامی بازیکنان این تیم را برای حضوری پر قدرت در مرحله دوم رقابت های قهرمانی جوانان آسیا اعلام کرد.

در این اردوی تدارکاتی "سرشین کمانگر" بازیکن مطرح و ملی پوش فوتبال از کردستان حضور دارد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان از روز یکشنبه 14 آبان ماه به مدت سه روز در کمپ تیم های ملی در تهران آغاز شده است.

در هفته پنجم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور نمایندگان کردستان در خانه به میدان می روند

نمایندگان فوتبال استان کردستان در لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در خانه پذیرای حریفان خود هستند.

در ادامه این رقابت ها در هفته پنجم روز پنجشنبه به طور هم زمان از ساعت 14:30 دقیقه چهار مسابقه برگزار می شود.

شهرداری کامیاران در حالی به مصاف تیم کارون اهواز صدرنشین بدون باخت این گروه می رود که امیدوار است دومین پیروزی این فصل خود را در خانه کسب کند.

تیم شهرداری کامیاران در جایگاه پنجم جدول رده بندی حضور دارد و می تواند با کسب برد یک پله صعود کند.

در دیگر مسابقه این گروه شهرداری قروه در استادیوم شهید چمران این شهر با بهمن ایلام دیدار می کند و دو تیم در جدول رده بندی وضعیت مناسبی ندارند و در جایگاه ششم و هفتم هستند.

تیم شهرداری قروه می تواند با بهره گیری از امتیاز میزبانی به اولین پیروزی این فصل خود دست یابد.