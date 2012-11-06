بزرگترین پارکینگ طبقاتی کشور در مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی با اشاره به اینکه این پارکینگ دارای امکانات رفاهی زیادی مانند شهربازی، رستوران، فست فود و مرکز خرید است، گفت: در این پروژه سعی شد علاوه بر ایجاد فضای پارک، زمینه رفاه حال شهروندان و به ‌ویژه زائران در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال، طرح‌های متفاوتی در معابر مختلف شهر به اجرا درآمد که بررسی‌های انجام شده بیانگر تاثیر مستقیم این طرح‌ها در کاهش ترافیک است، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین طرح‌های این سازمان در حوزه پارکینگ‌ها، پارکینگ طبقاتی آسمان است.

امامی میبدی افزود: این پارکینگ با مساحتی بالغ بر 7 هزارمترمربع، در 18 طبقه، دارای 2 هزار و 100 متر فضای پارک، روزهای پایانی مراحل احداث خود را سپری می‌کند و براساس نظر کارشناسان نیاز به پارکینگ در هسته مرکزی شهر را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد.

اجرای سه طرح پارکینگ طبقاتی تا پایان پاییز

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه احداث پارکینگ طبقاتی آسمان می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر داشته باشد، ادامه داد: سه طرح ویژه پارکینگ طبقاتی در بیمارستان امام رضا (ع)، خیابان جنت و خیابان وحدت به ‌طور جدی در حال بررسی است و با نظر کارشناسان تا پایان پاییز در دستور کار برای اجرا قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: با افزایش روزافزون استفاده‌ کنندگان از شبکه حمل و نقل شهری، نیاز به توسعه امکانات برای خودروها بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: در همین راستا یکی از مهم‌ترین مسائلی که مورد بررسی قرار گرفته و از اولویت‌های این سازمان در سال جاری است، توسعه فضای پارک و احداث پارکینگ‌های مختلف بوده و به همین دلیل امسال که سال نهضت پارکینگ‌سازی در مشهد نامگذاری شده تمام تلاشمان را می‌کنیم تا در ارتباط با افزایش میزان رضایت‌مندی شهروندان گام برداریم.