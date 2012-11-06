آمانو به عدم تبدیل ذخایر اورانیومی ایران برای کاربرد نظامی اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از النشره لبنان ، "یوکیا آمانو" در گزارش سالانه آژانس بین المللی با وجود همکاری تهران با این نهاد بین المللی و بازرسیهای مکرر از تاسیسات هسته ای، بر مواضع خصمانه علیه کشورمان تاکید کرد.

وی در این گزارش بدون اشاره به زرادخانه اتمی اسرائیل، علاوه بر ایران، کره شمالی و سوریه را نیز به عدم همکاری با آژانس در موضوع برنامه هسته ای متهم کرد.

آمانو مدعی شد: این سه کشور به تعهدات خود پایبند نیستند که این مسئله بزرگترین چالش پیش روی آژانس در سالهای آتی خواهد بود.

یوکیا آمانو در این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده تاکید کرد: بعد از گزارش نوامبر سال گذشته درباره تاسیسات پارچین، مذاکرات آژانس و ایران افزایش یافته اما به نتیجه مشخصی نرسیده است.

وی در این گزارش خاطرنشان کرده است: در حالی که آژانس در تلاش است تا صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کند، تهران همچنان از همکاری‌های لازم برای اطمینان دادن و اثبات عدم وجود فعالیت‌های پنهان هسته‌ای سر باز می‌زند.

آمانوبه این مسئله اذعان کرده است که مواد هسته‌ای اعلام شده ایران، برای کاربرد نظامی تبدیل نشده‌اند. وی در ادامه با این توجیه که ایران با آژانس همکاری نکرده است، ادعا کرد: آژانس نمی‌تواند تایید کند که فعالیت‌های اتمی اعلام نشده‌ای نیز وجود ندارد.

مدیرکل آژانس همچنین در این گزارش همچنین مدعی شده که در این شرایط آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند.

گزارش جدید آمانو با واکنش خزایی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس روبرو شد و وی ادعاهای مطرح شده را تکذیب کرد.