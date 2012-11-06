به گزارش خبرنگار مهر، در تقسیم‌ بندی حادثه ‌ای، این استان به‌ دلیل دارا بودن اقلیم خاص کوهستانی و قرار گرفتن در خط زلزله و جاری شدن سیلاب‌های شدید با توجه به تقسیم‌ بندی بروز حوادث در استان‌ها جزو 9 منطقه حادثه‌ خیز کشور است همین حساسیت لزوم ایجاد پایگاه امداد هوایی را ضرورت می بخشد.

از 47 نوع بلای طبیعی که در دنیا وجود دارد، احتمال وقوع 25 بلا در آذربایجان‌غربی بدیهی است، از این رو مردم و مسئولان باید آمادگی خود را برای مقابله با بلایای طبیعی افزایش دهند که در این راستا نمی توان از مزایایی امداد هوایی با توجه به طولی و کوهستانی بودن استان به سادگی گذشت.

این استان جزو مناطق پرخطر از نظر آب و هوایی محسوب می شود و خشکسالی، سرما و یخبندان، سیل و تگرگ و باران های سیل آسا از مهمترین عوامل خسارت زای استان به شمار می روند.

با توجه به درک اهمیت این موضوع ایجاد نخستین پایگاه امداد هوایی آذربایجان غربی بهار سال 87 آغاز شد ولی اواخر همین سال به دلیل وجود معارض ملکی احداث این طرح متوقف شد.

در سفر دور دوم هئیت دولت به آذربایجان غربی مشکلات پیش روی این طرح از جمله وجود معارض و کمبود اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم اتخاذ شد.

پایگاه امداد و نجات هوایی آذربایجان غربی بعد از 5 سال به سرانجام نرسیده است

اما اکنون با گذشت بیش از 5 سال از آغاز عملیات اجرایی این طرح هنوز به سرانجام نرسیده است، بازدیدهای مکرر مسئولان و مقامات کشوری، استانی و محلی از این طرح نیز نتوانسته بر روند اجرای آن سرعت بخشد.

امروز نیز در حالی که مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی قاطعانه از پرداخت اعتبار پایگاه امداد هوایی استان به صورت کامل خبر می هد اما مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی معتقد است اتمام این طرح بدون تخصیص اعتبار مورد نیاز امکانپذیر نیست.

نکته قابل تامل دیگر در کنار تاخیرهای مکرر در اتمام طرح های عمرانی مهم آذربایجان غربی خلف وعده های مسئولان است که دیگر در استان تبدیل به عرف شده است نمونه بارز آن خبر افتتاح این پایگاه امداد هوایی در تیر ماه و هفته دولت سالجاری است.

با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش تعداد حوادث و بلایای طبیعی امید می رود مسئولان برای اتمام هر چه سریع تر این طرح اقدامات و برنامه ریزی های لازم را به نتیجه برسانند.

منتظر تامین اعتبار اتمام پایگاه امداد هوایی هستیم

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در گفتگو با مهر از پیشرفت فیزیکی 85 درصدی پایگاه امداد هوایی استان خبر داد و اظهار داشت: یک هزار و 975 متر مربع از زمین پایگاه به آشیانه بالگرد، پنج هزار و 625 متر مربع به جایگاه فرود بالگرد و 6 هزار و 300 متر مربع نیز به باند پرواز اختصاص یافته است.

یحیی زینالپور از اعلام خبر افتتاح پایگاه امداد هوایی ارومیه طی هفته دولت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: این طرح تا زمان تامین اعتبار برای احداث محل استقرار خلبانان آماده افتتاح و بهره برداری نمی شود که ما نیز منتظر اختصاص اعتبار لازم هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح ازمحل اعتبارات استانی به ستاد مدیریت بحران و حوادث استانداری اعلام شده و منتظر تامین اعتبار هستیم، عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار تا یک ماه عملیات احداث و تجهیز ساختمان استقرار خلبانان اجرایی می شود.

اعتبار پایگاه امداد هوایی به طور کامل تخصیص یافته است

مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه اعتبار مورد نیاز و مصوب طرح پایگاه امداد هوایی ارومیه به طور کامل به جمعیت هلال احمر تخصیص یافته، افزود: این نهاد باید هر چه سریعتر نسبت به اتمام این طرح مهم امدادی اقدام کند.

محبوب زارع با اشاره به اتمام قسمتهای محوطه‌ سازی، اداری، آشیانه و محل فرود هلی‌ کوپتر، با بیان اینکه محل استقرار خلبانان در این طرح اجرایی نشده، ادامه داد: در این راستا هلال احمر پاسخگو و مسئول ارائه دلایل توجیهی تاخیر در اجرای عملیات و اتمام طرح است.

وی با بیان اینکه براساس وعده های مسئولان جمعیت هلال احمر این پایگاه تا تیر سال 90 باید به بهره برداری می رسید، ادامه داد:‌ با توجه به روند تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای احداث این پرو‍ژه، ساخت آن باید هرچه سریع‌ تر به اتمام برسد.

مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری آذربایجان غربی افزایش سرعت عمل امداد و نجات در آذربایان غربی به ویژه به هنگام تصادفات جاده ای، سیل و .... با افتتاح پایگاه امداد هوایی ارومیه خبر داد و گفت: همچنین همکاری و یاری در امداد و نجات به هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی در استانهای همجوار با بهره برداری از این طرح امکان پذیر می شود.

نخستین پایگاه امداد هوایی آذربایجان غربی در 7 کیلومتری جاده شهید کلانتری ارومیه در زمینی به مساحت 5 هکتار در حال ساخت است و هم اکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محل فرود ناوگان امداد هوایی، آشیانه، بخشی از محل اسکان مردم ارومیه د رمواقع بروز حوادث و بخشی از انبار مواد مورد نیاز جمعیت هلال احمر استان را از دیگر بخشهای این پایگاه هوایی است.

زارع مساحت پایگاه امداد هوایی را بیش از 35 هکتار عنوان و تصریح کرد: این پایگاه به صورت چند منظوره از جمله اسکان اضطراری با ظرفیت بیش از 20 هزار نفر، پارکینگ خودروهای امدادی اعم از وسایل سنگین، آوار بردار، آمبولانس با ظرفیت یک هزار دستگاه در حال احداث است.

جمعیت هلال احمر اکنون دارای 11 پایگاه امداد هوایی در سراسر کشور است.

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سکینه اسمی