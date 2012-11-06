شیوخ منطقه برداشت صحیحی از دین ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جوادی آملی در پیام تصویری به همایش علمی ژئوپلیتیک شیعه با اشاره به اینکه باید تفسیر درست و دقیقی از دین اسلام ارائه کرد، افزود: متاسفانه امروز عده ای دین را به اسارت گرفته اند و برداشت های نادرستی از دین ارائه کرده اند و گروهی دیگر از دین به عنوان افیون ملت ها یاد می کنند این دو گروه خطرناک هستند چرا که دین را به اسارت گرفته اند و برداشت های خود رادر قالب دین عنوان کرده اند.

این استاد برجسته حوزه با بیان اینکه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با دین ما مشکل دارند، افزود: البته علاوه بر آنها شیوخ منطقه نیز مانع برداشت صحیح دین شده اند از این رو در شرایط کنونی جریان غدیر می تواند کمک رسان باشد. با جریان غدیر می توان در جهت آزادسازی اسلام حرکت کرد.

آیت الله جوادی آملی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در منطقه افزود: بیداری اسلامی در پرتو آزادسازی دین تعبیر می شود و ما نباید غیر از این تفسیر دیگری از خود ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه نباید در عمل به دین کوتاهی کرد افزود: دین را نباید وسیله دنیا قرار داد . با دین می توان جامعه بشری را آزاد کرد البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که دین نباید در بند قرار گیرد. نباید دیگران دین را برده خود کنند.

این استاد برجسته حوزه پیام غدیر را کرامت انسان عنوان کرد و افزود: علی (ع) با دین جامعه را آزاد کرد و همه باید به پیام غدیر برسیم.

وی خطاب به دست اندرکاران همایش علمی ژئوپلیتیک شیعه افزود: بنده از تمامی دست اندرکاران این همایش تشکر و قدردانی می کنم و خطاب به آنها می گویم در مسیری که در پیش گرفته اید جریان غدیر را الگوی خود قرار دهید. ضمن آنکه جریان غدیر را باید همه دستگاهها ، ارگان ها و سازمان های فرهنگی مورد توجه قرار دهند. یکی از آن دستگاهها سازمان تبلیغات اسلامی است که این سازمان باید هنرمندانه به موضوع غدیر بپردازد.