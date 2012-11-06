به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهرکتاب، فهرست عناوین پرفروشهای خود را در حوزههای کتاب اعلام کرد.
در بخش کتابهای بزرگسال، پرفروشهای داستانی به آثار ترجمهای اختصاص پیدا کرده و داستانهای فارسی از آثار ادبی دیگر کشورها عقب ماندهاند. در بخش کودک و نوجوان هم غلبه با آثار ترجمهای است و مخاطبان بیشتر از این کتابها استقبال کردهاند.
«جنایت و مکافات»، «خاطرات صددرصد واقعی یک سرخپوست پارهوقت»، «سرگیجه»،«اتحادیه ابلهان» و «تاوان» کتابهایی هستند که در حوزه داستان بزرگسالان در نیمه اول آبانماه امسال پرفروش شدهاند. کتابهای پرفروش حوزه شعر در این مدت عبارتاند از: «عکسی از یازده سپتامبر»، «یاد شعرهای شیرین دبستان»، «زندگی واژهها»، «مجموعه اشعار منوچهر آتشی» و«خمسه نظامی».
«دا» (خاطرات سیده زهرا حسینی)، «بچههای کفیشه»، «معارف انقلاب اسلامی» (مروری بر دیدگاههای رهبر انقلاب)، «دایرهالمعارف انقلاب اسلامی» و «شرح اسم» عناوین شاخص ژانر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هستند. پرفروشهای قفسههای تاریخ شهر کتاب عبارتاند از: «بحران مشروطیت در ایران»، «حیات مردان نامی»، «ایران در اسپانیا»، «روزشمار تاریخ معاصر ایران» و «مختارنامه».
«درآمدی بر علم هرمنوتیک فلسفی»، «مفاتیحالحیات»، «استبداد شرقی» (بررسی تطبیقی قدرت تام)، «شهر خدا» و«تنوع تجربه دینی» پرفروشهای حوزه فلسفه و دین این فروشگاهاند. «روانشناسی و کیمیاگری»، «درمان شوپنهاور»، «شفای زندگی»، «یک» (کوانتوم، عرفان و درمان) و «روانشناسی مثبت» عناوین پرفروش بخش روانشناسی هستند.
کتابهای پرفروش حوزه هنر هم عبارتاند از: «هنر مدرن»،«کلاغها و درختها»، «امپراتوری هالیوود»، «فرانسیس بیکن: منطق احساس» و «طراحی حسی». در حوزه کتابهای علمی هم این کتابها در نیمه اول آبان پرفروش شدهاند: «تاریخ علوم»، «کروکودیل نفسش را حبس میکند»، «راهنمای کاربران مغز»، «روششناسی علوم تجربی» و «پیدایش انسان». در میان مجلات به فروش رفته در این فروشگاه هم عناوینی چون «حرفه هنرمند»، «بخارا» و «دانشنامه» (ویژهنامه تجربه) در میان لیست پرفروشها دیده میشوند.
«مجموعه کتابهای در سفر» (آلمانی، انگلیسی، عربی و…)، «دستور زبان آلمانی»، Baby Einstein ۱&۲ (پرورش انفورماتیک)، «کتابهای تست آیلتس» و (Oxford picture dictionary (oxford هم از عناوین پرفروش کتابهای آموزشی در شهر کتاب مرکزی هستند
کتابهای پروفروش گروه سنی کودکان در این مدت، عبارتاند از: «شماره تلفن پرندهها»، «خواهر کوچولوی آتیشپاره من»، «فرانکلین و روز شکرگزاری»، «تمرکز» (گربه دانا ۱) و«راز برای کودکان». «فقط پسرها بخوانند»، «ربکا» (عاشقانههای کلاسیک ۶)، «چهار غول بزرگ»، «انقلابهای پرهیاهو» (تاریخ ترسناک ۱) و «در سرزمین سرخپوست» هم عناوین پرفروش کتابهای نوجوانان در این فروشگاه هستند.
نظر شما