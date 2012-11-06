چالوس میزبان مسابقات دوچرخه سواری سوپر جام باشگاههای کشور شد

سید نورالدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تلاشها و پیگیریهای مستمر، میزبانی دوچرخه سواری سوپر جام باشگاههای کشور در ماده کوهستان به شهرستان چالوس رسید.



وی افزود: تمامی شرایط و امکانات لازم برای میزبانی این رقابت بزرگ و کشوری در چالوس آماده بوده و این شهر از بهترین های دوچرخه سواری کشور به مدت دو روز میزبانی خواهد کرد.

حسینی بیان داشت: پیش از این رئیس سازمان لیگ دوچرخه‌سواری کشور برای در اختیار گذاشتن میزبانی سوپر جام باشگاههای ایران به این شهر سفر کرد و از امکانات برگزاری مسابقه دوچرخه سواری سوپر جام باشگاههای کشور بازدید و این شهر را مورد تائید قرار داد.

وی افزود: در این مسابقات تیمها با نفرات و تجهیزات کامل از سراسر کشور حضور خواهند داشت و باید منتظر رقابتی جذاب و مهیجی باشیم.



وی تصریح کرد: تیم دوچرخه‌ سواری کندوان چالوس در این رقابت‌ کشوری حضوری پررنگ و قوی خواهد داشت و با توجه به انگیزه ای که مانند همیشه در بین رکاب زنان این تیم دیده می شود، امید زیادی است تا در این رقابت سراسری، مقام درخور توجهی از سوی تیم دوچرخه سواری کندوان چالوس کسب شود.



حسینی گفت: مسیر دوچرخه سواری کوهستان سوپر جام باشگاههای کشور در پیست دوچرخه سواری اشکاردشت چالوس بوده و راس ساعت 9 صبح روزهای 24 و 25 آبان ماه 91 این مسابقه آغاز می شود.



رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس اذعان داشت: ظرفیتهای ورزشی در شهرستان چالوس بسیار بالا بوده و ما همه توان خود را برای شکوفاتر شدن استعدادهای ناب ورزشی چالوس به کار خواهیم بست تا چالوس بیش از پیش در عرصه های ملی و بین المللی ورزش بتواند بدرخشد.