کارگاه آموزشی گندزدایی آب شرب و پیشگیری از بیماری وبا در کامیاران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی بر لزوم حساس سازی و انتقال بیماری وبا که از طریق کشور عراق وارد استان کردستان شده تاکید شد.

این بیماری که اواخر شهریور ماه امسال در کشور عراق شایع شده تا کنون سه هزار نفر را با خود درگیر کرده است و به دلیل مسافرت هایی که هموطنان کردستانی به این کشور دارند باید بر لزوم ورود آن به استان جلوگیری به عمل آید.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی حساس سازی بیماری وبا یا التور و جلوگیری از انتقال آن با ارائه راهکارهای مناسب و ضرورت بازدیدها مستمر از سیستم های آبرسانی است.

در این کارگاه آموزشی تاکید شد از سیستم های آبرسانی شامل منبع تامین کننده تا مخزن ذخیره، بررسی آلودگی و شکستگی حریم، خط انتقال و به طور مستمر توسط آبداران روستاها بازدید به عمل آید.

شاخص 76 درصدی بهره مندی روستاهای کردستان از نعمت آب شرب سالم

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان کردستان بیان کرد: براساس آمارهای موجود تا پایان شهریور ماه امسال شاخص بهره مندی روستاهای کردستان از نعمت آب سالم و بهداشتی به 23/76 درصد رسیده است.

رحمان رحیمی افزود: براساس این آمار شاخص بهره مندی روستاهای استان در سال 90 نیز 76 درصد بوده است.

وی بیان کرد: میزان اعتبارات اختصاص یافته از محل اعتبارات استانی، دو درصد درآمد نفت و گاز، رهبری استانی، ملی، رهبری، مدیریت بحران بوده است.

رحیمی افزود: میزان اعتبارات استانی بالغ بر پنج میلیارد و 232 میلیون و 109 هزار ریال، دو درصد درآمد نفت و گاز 25 میلیارد و 870 میلیون ریال و ملی نیز چهار میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفار کردستان یادآور شد: از تعداد پروژه های مذکور بیشترین به شهرستان سنندج با 44 پروژه و کمترین به شهرستان دهگلان با 14 پروژه اختصاص دارد.