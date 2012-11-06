نبود برنامه ریزی برای صادرات به سیب زمینی کاران گلستان ضرر زد

غلامرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین اشباع بودن بازار از دیگر دلایلی بود که تولیدکنندگان محصول سیب زمینی در استان را دچار خسارت کرد.

وی در پاسخ به روند تولید دیگر محصولات زراعی استان اظهار داشت: اما بر اساس پیش بینی ها محصولات دیگر ازقبیل شالی ،سویا ،پنبه، سبزیجات، خیار و هندوانه وگوجه فرنگی با توجه به افزایش تولیدی که نسبت به سال ماقبل آن خواهیم داشت، بنابراین عملکرد درهکتار این کشاورزان نیزافزایش محسوس خواهد داشت.

وی درباره میزان تولید محصولات زراعی در سال جاری اظهار داشت: در مجموع پیش بینی می شود تولید محصولات زراعی سال زراعی 90-91 بالغ بر سه هزار و448هزار تن خواهد شد وانتظار می رود از نظر تولید محصولات زراعی 4/23 و در ارزش تولیدات تقریبا 53 درصد افزایش خواهیم داشت .

جعفری در پاسخ به میزان و ارزش تولیدات باغی اشاره و اضافه کرد: در بخش باغبانی تولید محصولات باغی درسال 90 بیش از 224 هزار تن و ارزش تولیدات آن یک میلیارد و 522 هزار و264 میلیون ریال بوده است.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی گلستان گفت: پیش بینی می شود میزان تولیدات درسال 91 به بیش از 248هزار تن وارزش تولیدات آن با توجه به وضعیت بازار و قیمت سرخرمن محصولات به بیش از یک میلیارد و878 هزار و975میلیون ریال برسد.

وی عنوان کرد: بر این اساس پیش بینی می شود سال 91 نسبت به سال 90 حدود 11درصد ودرارزش تولیدات 18درصد افزایش داشته باشیم.

وی در پاسخ به میزان تولیدات بخش صید و پرورش آبزیان نیز گفت: تولید سال 90 محصولات شیلاتی ، 13هزار و813 تن وارزش تولیدات آن بیش از 412هزار و8302 میلیون ریال بوده است.

جعفری گفت: پیش بینی می شود میزان تولید این بخش در سال 91 به بیش از 23هزار و500تن و ارزش تولیدات آن به 944هزار و820 میلیون ریال برسد.

وی اظهار داشت: همچنین پیش بینی می شود تولید محصولات شیلاتی سال 91 حدود 70درصد و ارزش تولیدات آن براساس قیمت و وضعیت بازار به بیش از 128درصد افزایش یابد.