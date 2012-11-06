محصولات نوشت افزاری در بین دانش آموزان بی بضاعت کردستانی توزیع شد

بهمن آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از محل موقوفه حاج میرزا عبداله تهرانی (سعید لشکر) مبلغ هفتاد میلیون ریال بسته نوشت افزاری تهیه و از اوایل ماه جاری در بین دانش آموزان بی بضاعت روستایی شهرستان بیجار توزیع شده است.

وی بیان کرد: با افزایش موقوفات شهرستان بیجار در راستای نیازهای روز جامعه اداره اوقاف شهرستان خدمات بیشتری به بی بضاعتان و نیازمندان ارائه می کند.

تاریخ برگزاری مرحله شهرستانی مسابقه مفاهیم اعلام شد

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از برگزاری مرحله شهرستانی مسابقه مفاهیم قران کریم در روز 25 آبان خبرداد.

حجت الاسلام محمود یوسفی اظهار داشت: تا کنون در حدود 800 نفر در استان برای مسابقه مفاهیم قرآن کریم ثبت نام کرده اند و مرحله شهرستانی این مسابقات روز 25 آبان در جوار امامزاده گان شهرستان های استان به طور همزمان برگزار می شود.

وی در پایان اعلام کرد: محل برگزاری مسابقه مفاهیم قرآن کریم در شهرستان سنندج امامزاده پیر عمر (ع) است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در پایان یادآور شد: جوانان دختر و پسر استان کردستان از مسابقات قرآنی و شرکت در آن استقبال چشمگیری دارند و در دوره های مختلف و به مناسبت های مختلف در مسابقات قرآنی حضور دارند.