جایزه فمینای فرانسه برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، «بودا در اتاق زیر شیروانی» نیز که نوشته جولی اوتسوکا است، در بخش رمان خارجی نام خود را به عنوان برنده امسال ثبت کرد. این کتاب در ترجمه فرانسوی‌اش با عنوان «برخی هرگز دریا را ندیده‌اند» منتشر شد.

جایزه فمینا همان قدر که بزرگ است، قدیمی هم هست. گروه داوری این جایزه که یک سال پس از جایزه گنکور و از سال 1905 کار خود را آغاز کرد، همگی زن هستند.

جولی اوتسوکا، نویسنده آمریکایی برای دومین رمانش این جایزه را دریافت و پاتریک دوویل نیز برای جدیدترین رمانش به عنوان برنده این جایزه انتخاب شد.

پاتریک دویل در رمانش زندگی آلکساندر یرسین پزشک فرانسوی ـ سوییسی را در قالب داستانی بیان کرده است. او باسیل مسبب طاعون را کشف کرد.

«بودا در اتاق زیر شیروانی» رمانی درباره زندگی هزاران زن ژاپنی است که در اوایل قرن بیستم برای ازدواج‌های مصلحتی به کالیفرنیا فرستاده شدند. این رمان فومیکو،‌هاناکو و میوشی را با کیمونوهایشان تصویر می‌کند که با صندل‌ها و موهای سیاهشان باید با همسران ژاپنی‌شان که در آمریکا به انتظارشان هستند، ازدواج کنند و وارد زندگی جدید بشوند.

اوتسوکا که دیشب این جایزه را در پاریس دریافت کرد گفت، امیدوار است که اهدای این جایزه به این رمان موجب شود تا اروپایی‌ها با تاریخ زنان جوان ژاپنی و مبارزه آنها آشنا شوند. اوتسوکا در رشته هنر تحصیل کرده و پیش از این که به نویسندگی روی بیاورد نقاشی می‌کرد.

«آن‌ها گریختند» اثر تیه‌ری بستینگل، «ویویان الیزابت فوویل» اثر ژولیا دیک، «گفتاری درباره سقوط رم» اثر ژروم فراری، «قرق ماه اکتبر» اثر لانسلو هملین، «موسیقی ناب: قطعه‌ای با کارلوس کلایبر» اثر برونو لومر، «آخرین روزهای اسموکی نلسون» اثر کاترین ماوریکاکیس، «کودک و قناری» اثر کاترین سافونوف، «درود بر ماری» اثر آنتوان سنانک و «میز کوچک، مرتب باشد!» اثر آن سر دیگر نامزدهای مراحل پیشین دریافت این جایزه برای سال 2012 بودند.

«از سوی کنعان» اثر سباستیان بری، «ماشین‌نویس آقای جیمز» اثر میشیل هینز، «چهار کتاب» اثر یان لیانکه، «میز دیگران» اثر میشایل اونداتیه، «کتاب» اثر خوزه لوئیز پژوتو، «صدای اشیایی که فرو می‌ریزند» اثر خوان گابریل واسکزو «در حالی که می‌توان معمولی بود چرا خوشبخت باشیم؟» اثر ژانت وینترسون نیز امیدداران دریافت این جایزه در بخش رمان خارجی بودند.