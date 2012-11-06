به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش جهانبخش اعلام کرد: با توجه به اهمیت عبور و مرور دانش‌آموزان مدارس واقع در حاشیه راههای مواصلاتی استان و لزوم پیشگیری از وقوع تصادفات ناگوار جهت این قشر آسیب‌پذیر جامعه، اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اقدام به اجرای طرح ایمن‌سازی فیزیکی مدارس حاشیه راههای استان برای 19 مدرسه منتخب در سطح استان همزمان با اجرای ایمن‌سازی فرهنگی –آموزشی این مدارس کرده است.

وی بیان داشت: این طرح با نصب تجهیزات ایمنی و هشداردهنده برای عبور ایمن دانش‌آموزان مدارس طوبی و شهید محلاتی در منطقه روستایی در گور از توابع شهرستان بندر خمیر توسط این اداره‌ کل و با همکاری سایر ارگان‌های ذیربط آغاز شد.

جهانبخش در ادامه افزود: دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی به دلیل ویژگی های این گروه سنی، قادر به تشخیص خطرات عبور و مرور جاده‌ای نبوده و به همین دلیل این قشر، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های سنی در میان کاربران جاده‌ای قرار می‌گیرند و به همین لحاظ آموزش رفتار صحیح ترافیکی به آنان با استفاده از ابزارهای مختلف و همچنین ایمن‌سازی مسیر ترددآنها به مدارس حائز اهمیت بسیاری است.

وی افزود: در همین راستا با تلاش‌های بی‌وقفه مسئولان و کارشناسان این اداره‌کل و با تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط این امر در مدارس فوق‌الاشاره محقق شد.