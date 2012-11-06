تحقق اهداف دینی و انسانی از نظر قرآن در سایه آزادی بیان میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید محمد علی ایازی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم که دوشنبه 15 آبان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد طی سخنانی به تبیین مبانی آزادی بیان در قرآن کریم پرداخت و گفت: یکی از موضوعات مهم و جنجال برانگیز آزادی، آزادی بیان است. نمود عینی آزادی در جامعه جایی است که بیان عقاید و اندیشه و موضع سیاسی و فرهنگی امکان داشته باشد. تمام تبادلات فکری و برخورد آرا و انتقال پیامها در صورتی محقق می شود که امنیت کامل برای شهروندان پیش از بیان و پس از آن تضمین شود و امکان گفتگو و انتقال مطالب حاضر گردد.

وی تاکید کرد: در قرآن کریم هر چند به طور مستقیم درباره این مفهوم سخن گفته نشده اما از دسته ای از معارف قرآن استفاده می شود که بدون آزادی بیان این اهداف دینی و انسانی تحقق نمی یابد. پیامبران درمقابل آن می ایستاده اند که مانع رسیدن سخن آنان به دیگران شدند و چیزی را که خود می خواسته اند طبعا برای دیگران نیز می طلبیدند. آنان درطول تاریخ همواره از این رنج می بردند که قدرتمندان و زورگویان مانع رسیدن سخن آنان به دیگران می شدند پس چگونه با ازادی بیان دیگران می توانستند مخالف باشند.

حجت الاسلام ایازی با اشاره به سفارش امام علی(ع) به امام حسن(ع) که آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند، آزادی بیان را برمبانی اخلاقی استوار خواند و در ادامه با اشاره به آثار منع آزادی بیان در جامعه گفت: در تاریخ فرهنگ اسلامی انجایی رشد اندیشه بوده که آزادی بیان وجود داشته است که اوج آنرا در قرن چهارم می بینیم و حضرت امیرالمومنین(ع) در این بار می فرمایند اگر تضارب آرا نباشد حقیقت آشکار نمی شود.

این قرآن پژوه در باب ادله آزادی بیان به 4 دسته از آیات استناد کرد و گفت: استماع قول بدون آزادی بیان امکان ندارد تا اینکه انسان بتواند تبعیت از احسن کند. در فرهنگ دینی راه دعوت به دین تنها از راه حکمت موعظه و مجادله احسن می باشد. در هر جامعه ای که آزادی بیان وجود داشه باشد ما در آن شاهد رشد اندیشه هستیم و دراین جامعه غلو، خرافات و انحطاط دینی نمی شود. اما هر جامعه ای که از آزادی بیان بهره نداشته باشد چه فرهنگی و چه سیاسی دچار استبداد و استعمار خواهد شد.

جهاد در اسلام به معنی دفاع از تمام انسانهای مظلوم است

به گزارش مهر، در این نشست حجت الاسلام دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی به ارائه مقاله خود با عنوان آزادی عقیدتی و جهاد در قرآن پرداخت و گفت: توجه به بعضی از ایات قرآن هر فرد را با این سوال روبرو می کند که اگر اسلام هیچ گاه کسی را به پذیرش اسلام فرا نمی خواند و با همه اهل کتاب وغیر اهل کتاب خواهان زندگی مسالمت آمیز است و با غیر مسلمان جز از طریق حکمت و موعظه حسنه واجدال احسن روبرو نمی شود پس جایگاه جهاد به ویژه جهاد ابتدایی در اسلام چیست واین همه جنگ های صدر اسلام به چه انگیزه و هدفی انجام شده است.

وی افزود: در پاسخ باید گفت اسلام با هیچ ملتی سر جنگ و ناسازگاری ندارد و تمامی درگیری های صدر اسلام در قالب دفاعی رخ داده است ولی نه به هدف دفاع از مسلمین فقط، بلکه دفاع از همه انسانهای مظلوم و دفاع نیز امری طبیعی است که نه تنها در زندگی انسانها که فطری است بلکه درعالم حیوانات نیز اصل فراگیراست.

وی در پایان تاکید کرد: اصولا دفاع از مسلمان و همه انسانهای قربانی ستم از افتخارات مسلمین به شمار می آید زیرا اقدامات بشردوستانه در مورد انسانهای ستم دیده همواره در هر آیینی ممدوح بوده است.