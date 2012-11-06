3200 خانوار بیجاری تحت پوشش کمیته امداد هستند

محمدرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای رسیدن برای اهدف کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای رسیدن خانواده ها به خودکفایی در کنار آموزش و کارگاه های آموزشی وام قرض الحسنه به خانواده های زیر پوشش اهدا شده و انتظار می رود در آینده نزدیک 700 خانوار بیجاری به خودکفایی برسند.

وی افزود: با توجه به نگرش جدید کمیته امداد در مورد اشتغال و بازتوانی خانواده ها اکنون در کنار بحث معیشت خودکفایی و اشتغال مددجویان از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بیجار بیان کرد: تاکنون حدود 160 خانواده از وام های قرض الحسنه بهره مند شده اند و در کنار دریافت وام از بیمه تامین اجتماعی نیز برخوردار شده اند.

یاوری یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری 308 عدد صندوق صدقه توسط مسئولین زیربط در این شهرستان توزیع شده است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان ادامه داد: یک ‌میلیارد و 77 میلیون ریال صدقه در این شهرستان در شش ماهه نخست سال جاری جمع آوری شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بیجار در پایان گفت: در حال حاضر از طریق 113 صندوق صدقات متوسط، 216 صندوق متوسط و 216 صندوق صدقات بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره)، کمک های مردم در این شهرستان جمع آوری می شود.