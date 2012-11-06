250 میلیارد ریال اعتبار برای سد آقدکش درنظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح سه شنبه در تشریح برنامه های این شرکت عنوان کرد: هدف اصلی از احداث سد لاستیکی آقدکش بر روی رودخانه گرگانرود در بالادست شهر آق قلا، کنترل سیل، تامین آب صنایع، کشاورزی و حفظ محیط زیست است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: این سد لاستیکی بر روی رودخانه گرگانرود احداث می شود و با اجرای این طرح شهر آق قلا و روستاها و شهرهای مجاور رودخانه در پایین دست آن از خطر سیلاب در امان خواهند بود.
رئیس روابط عمومی آب منطقه ای گلستان نیز به تشریح برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در خصوص اطلاع رسانی فعالیت های عمرانی و حاکمیتی شرکت و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر بر منابع آب پرداخت.
موسی فرمانی با تاکید بر نقش کلیدی رسانه ملی در جامعه و لزوم اطلاع رسانی در خصوص وضعیت، کمبودها و چالش های بخش آب استان به مردم عنوان کرد: در حال حاضر از برنامه های در دست اجرای شرکت آب منطقه ای گلستان، پیش تولید مسابقه زنده تلویزیونی با موضوع اطلاع رسانی طرح های عمرانی و ارتقای فرهنگ عمومی با رویکرد آموزش و مشارکت عمومی با همکاری صدا وسیمای مرکز این استان است.
وی بیان داشت: طراحی نرم افزار مسابقه زنده تلفنی تلویزیونی از چهار ماه پیش آغاز شده است که مجموعا 40 برنامه 15دقیقه ای با موضوع " اطلاع رسانی طرح های توسعه منابع آب و اقدامات حاکمیتی صنعت آب گلستان در دست تولید است.
رئیس روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: پیش از این نیز شرکت آب منطقه ای گلستان در راستای مدیریت مصرف بهینه آب اقدام به تهیه برنامه های مختلف رادیویی، تلویزیونی، پخش تیزر، انیمیشن، زیرنویس و ... با عناوین مسابقه پیامکی سروش آب، میزگرد تلویزیونی مدیریت آب، نیاز فردا، مصاحبه رادیویی آب هدیه الهی و... با همکاری صدا و سیمای مرکز گلستان نموده است.
در این نشست علاوه بر مدیران حوزه معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان، برخی کارشناسان این شرکت نیز حضور داشتند که به بیان دیدگاه های خود در راستای کیفیت بخشی بهتر به این برنامه ها پرداختند.
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