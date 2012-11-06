به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالحسن غفاری مدیرگروه فلسفه و دبیر علمی این همایش صبح امروز 16 آبان ماه ضمن اعلام این خبر گفت: گروه فلسفه پژوهشگاه همه ساله در روز جهانی فلسفه نسبت به بزرگداشت علمی و تجلیل از مقام شامخ یکی از فلاسفه و حکیمان برجسته جهان تشیع اقدام خواهد می کند که 25 آبانماه سال جاری همایش محی الدین الهی قمشه ای، حکیم معرفت و محبت، در شهر مقدس قم برگزار شد.

وی افزود: سالهای پیش این همایش به تجلیل از علامه شعرانی، علامه رفیعی قزوینی، علامه طباطبایی و نیز علامه جعفری پرداخته بود که امسال تجلیل از مقام حکمی و معرفتی حکیم فرزانه محی الدین الهی قمشه ای در دستور کار این همایش قرار خواهد داشت.

غفاری در ادامه سخنانش اظهار داشت: در این همایش ضمن ارائه مقالات در قالب مجموعه مقالات چاپ شده همایش از سخنرانی اساتید برجسته حوزه علمیه، حجج اسلام آقایان علی اکبر رشاد، سیدحسن مصطفوی، غلامرضا فیاضی، علی زمانی قمشه ای و حسین عشاقی بهره خواهیم برد. همچنین پخش پیام تصویری حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی از دیگر برنامه های روز همایش خواهد بود.

این همایش یک روزه پنج شنبه 25 آبان ماه سال جاری از ساعت 9 تا 12 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، دانش پژوهان و اصحاب رسانه و مصبوعات در تالار اندیشه پژوهشگاه به آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد و حضور علاقه مندان در این همایش بلامانع است.