فعالیت 514 هیئت مذهبی در کردستان/ آمادگی استان برای برگزاری برنامه های محرم

علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی هیئت های مذهبی در مناسبت های ملی و مذهبی در استان کردستان، اظهار داشت: این هیئت ها در تمام برنامه های ملی و مذهبی در طول سال فعالیت دارند و آماده حضور در تمام برنامه های ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا هستند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد هیئت 61 مورد در سنندج فعال است، افزود: برخی از هیئت های مذهبی شهرستان سنندج را هیئت های اهل تسنن تشکیل می دهند و این هیئت های مذهبی نیز مشارکت بسیار خوبی در برنامه های مختلف در طول سال دارند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی کردستان بیان کرد: علاوه بر این هیئت های مذهبی در استان کردستان 412 مداح و نوحه خوان نیز در استان ساماندهی شده اند که در ایام ماه محرم در تمامی برنامه ها حضور دارند.

خزایی یادآور شد: فعالیت 300 مبلغ و مبلغه غیربومی در سطح استان برای همکاری در برنامه های ایام محرم از اقداماتی است که به همت اداره‌ کل تبلیغات اسلامی کردستان انجام می شود.

وی ادامه داد: باید فریضه الهی ترویج امر به معروف و نهی از منکر را با تمام وجود انجام داد تا بتوان نتیجه مطلوب را از آن گرفت و به همین دلیل یکی از برنامه های اصلی سال جاری در ایام محرم توجه به این فریضه دینی در سراسر استان کردستان است.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان اظهار داشت: اداره‌ کل تبلیغات اسلامی کردستان در راستای ترویج معروفات فعالیت های مختلفی انجام داده است که از آن جمله می توان به تهیه تراکت و پرچم های یا حسین (ع)، بیانات مقام معظم رهبری در تمام سطح استان اشاره کرد.

خزایی در پایان گفت: تشکیل اکیپ بازرسی امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان سنندج ضروری است و این مهم لازمه نهی منکرات و ترویج معروفات است.