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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

64 کیلومتر راه روستایی در شهرستان جاسک به بهره برداری رسیده است

64 کیلومتر راه روستایی در شهرستان جاسک به بهره برداری رسیده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان از بهره برداری 64 کیلومتر راههای روستایی در هفت ماهه نخست سالجاری در شهرستان جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه وکیلی هدف و تاثیرات اجرایی این پروژه ها را باعث تسهیل در تردد روستائیان این منطقه محروم بدلیل ماسه ای بودن منطقه و مشکلات تردد ذکر کرد.

وی افزود: بهره برداری از این پروژه ها باعت رونق بخشیدن روستاها و تسهیل دسترسی به دریا برای صید و صیادی اهالی این روستاهای می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: برای آسفالت و و بهره برداری از این پروژه های روستایی بیش از 64 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از 64 کیلومتر راه روستایی در حوزه شرق‌جاسک و بخش مرکزی شهرستان و لیردف در هفت ماهه‌ سالجاری گفت: 12 روستا از حوزه شرق بخش لیردف و بخش مرکزی با تعداد هزار و 424 خانوار از نعمت راه آسفالته مناسب روستایی بهره مند شدند.

کد مطلب 1736902

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