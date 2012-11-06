نشست وزیران اقتصاد گروه بیست برای بررسی بحران مالی اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه زایت آلمان، وزیران اقتصادی کشورهای عضو قرار است در این نشست در مورد برداشتن گامهای بیشتر در جهت تسلط بر بحران اقتصادی اروپا مشورت کنند.

خوزه آنتونیو وزیر اقتصادی مکزیک قبل از برگزاری رسمی این نشست اعلام کرد که موضوع آمریکا یکی از مباحث اصلی این نشست می باشد.

این نشریه آلمانی می نویسد: افزایش مالیات در آمریکا در پایان سال جاری همزمان با کاهش بودجه و هزینه های دولت از مواردی می باشد که می تواند که کاهش قدرت خرید مردم در این کشور منجر شود.

نشست وزیران اقتصادی کشورهای عضو گروه بیست آخرین نشست این دوره در سال جاری میلادی است.