تحلیل وضعیت دانشگاه ها برآیند عینی و واقعی از وضعیت جامعه است

حجت الاسلام محمدعلی شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افرادی که تا دیروز در قسمت های مختلف جامعه و بهره ‌مند از خدمات خدمتگزاران بودند، امروز دانشجو و دانشگاهی محسوب می شوند و در همین راستا از تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه می توان برآیند مناسبی را از وضعیت جامعه به دست آورد.

وی افزود: در حقیقت دانشگاه آینه تمام‌ نمای اجتماع بوده و می توان از آن به عنوان نشان دهنده بینش و اندیشه پنهان جامعه نام برد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان بیان کرد: به همین دلیل بسیاری از چالش ها و ناهنجاری های جامعه در دانشگاه بروز و ظهور پیدا کرده و برخی مسئولین ذیربط این ناهنجاری ها را متوجه دانشگاه می دانند در حالی که حقیقت امر چیز دیگری است.

حجت الاسلام شیخ الاسلامی یادآور شد: در حقیقت خاستگاه قریب به اتفاق آسیب ها و چالش های اجتماعی موجود در دانشگاه ها را باید در اجتماع جستجو کرده و به دنبال رفع آنها در آموزش دانش آموزان و دیگر بخش های از جمله بازار، مکان های تفریحی، علمی و کاری بود.

وی به وضعیت موجود در فضای مدیریتی جامعه پرداخت و ادامه داد: برای پیشبرد اهداف سازمانی باید تدبیری اندیشید که مدیران جامعه در کارگاه های آموزشی دوره های تکمیلی را طی کرده و خود را با نیازهای جامعه تطبیق دهند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان اظهار داشت: بسیاری از مدیران سطح جامعه با وجود بهره‌ مندی از توانمندی های مدیریتی به دلیل عدم گذراندن دوره های مدیریتی نوین، با نیازهای مجموعه تحت امر خود آشنا نبوده و این مسئله مشکلات عدیده ای را برای جامعه ایجاد کرده است.

حجت الاسلام شیخ الاسلامی در پایان گفت: مدیران ما باید مسئولیت پذیر بوده و نسبت به بیت المال و هزینه کرد آن با کمال دقت عمل کنند.