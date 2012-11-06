نگرانی از بالا رفتن شاخص طلاق در مازندران/ افزایش جداییهای توافقی

فرج الله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه هزار و 788 مورد واقعه طلاق در هفت ماهه نخست امسال در استان صورت گرفته که نرخ طلاق در استان را به 2.1 در هزار و نسبت ازدواج به طلاق در مازندران را به 5.2 درصد رسانده است.

وی افزود: به طور میانگین در هفت ماهه نخست امسال روزانه 18 واقعه طلاق در مازندران به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 4.2 درصدی نشان می دهد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران در حالی از افزایش 4.2 درصدی واقعه طلاق در هفت ماهه نخست امسال در استان خبر می دهد که آمارهای غیررسمی حاکی از افزایش بیش از هفت درصدی این واقعه شوم در استان است.

ملکی با اشاره به اینکه عدم آگاهی جوانان از خانواده ها، عدم تفاهم اخلاقی و اختلافات فرهنگی زوجین، بیکاری جوانان و افزایش آمارهای طلاق توافقی از دلایل افزایش پدیده طلاق در استان بوده است، تصریح کرد: بیشترین طلاق ثبت شده هفت ماهه نخست امسال در مازندران مربوط به سنین 25 تا 29 سال و ازدواج در سنین 20 تا 24 سال بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زوجین همسن و طول زندگی مشترک کمتر از چهار سال بوده است، یادآور شد: دلایل افزایش پدیده طلاق در مازندران باید آسیب شناسی موشکافانه شود.

مدیرکل ثبت احوال مازندران در بخش دیگری از این گفتگو به فراوانی های نامهای امیر علی، ابوالفضل، محمد طاها، امیر حسین، امیررضا، علی، امیر محمد، محمد، محمد مهدی و حسین در بین متولدان پسر در هفت ماهه نخست امسال در استان اشاره کرد و گفت: اسامی فاطمه، فاطمه زهرا، زهرا، نازنین زهرا، یسنا، مهنا، هستی، نیایش، ستایش و الینا نیز در صدر نامگذاری خانواده های مازنی برای فرزندانشان در هفت ماهه نخست امسال قرار داشته است.

ملکی با بیان اینکه افتتاح آرشیو الکترونیکی ثبت احوال استان، ایجاد نمایندگی ثبت احوال در مناطق محروم از برنامه های پیش روی اداره کل است، افزود: در حوزه شناسایی اسناد نیز اقداماتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مجموع اسناد سجلی مازندران بالغ بر پنج میلیون و 279 هزار و 805 فقره است، افزود: تاکنون سه میلیون و 269 هزار و 729 فقره از این اسناد اسکن شده، دو میلیون و 631 هزار و 371 مورد از این سندها داده آماری و 317 هزار و 774 مورد آماده ارسال شده است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران بیان داشت: تاکنون دو میلیون و 195 هزار و 377 فقره از اسناد سجلی استان شناسایی شده است.

وی افزود: آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی در ادارات ثبت احوال شهرهای ساری، بابل، چالوس، جویبار، کلاردشت، شیرگاه، چمستان، قائم شهر، میاندرود، محمودآباد، سوادکوه و دودانگه به اتمام رسیده است.

ملکی از تعیین تکلیف اسناد راکد استان خبر داد و گفت: هم اکنون 98 هزار و 528 سند راکد در مازندران شناسایی که 95 هزار مورد از این اسناد تعیین تکلیف شده و کار تعیین تکلیف سه هزار و 528 فقره سند دیگر در دست اقدام است.