طرح هادی در بیش از 90 روستای زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر کریمی با بیان اینکه دولت اعتبارات ویژه‌ای برای توسعه روستاها پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: برای توسعه روستاها معادل 8 درصد از بودجه دولت برای توسعه روستاها در نظر گرفته شده است که این مهم نشان از عزم جدی دولت برای توسعه و آبادانی روستاها و محرومیت‌زدایی است.

وی افزود: اجرای طرح هادی از خواسته‌های روستائیان است که این مهم زمینه‌ساز نوسازی واحدهای مسکونی است که باید قبل از فصل سرمای سال آینده به بهره‌برداری برسد.

کریمی تأکید کرد: بانک‌های عامل تسهیلات مناسبی با 4 درصد سود و 12.5 میلیون تومان در اختیار روستائیان برای مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای مسکونی قرار می‌دهند که در همین راستا بیش از 55 درصد از واحدهای مسکونی در استان مقاوم‌سازی شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان طارم گفت: اجرای طرح هادی 8 روستا با اعتبار 740 میلیون تومان انجام خواهد شد که این مهم در روستاهای زاچگان، قلات، نوکیان، هزاررود سفلی و کوهکن‌سفلی هرکدام با 100 میلیون تومان انجام خواهد شد.

بهنام ابراهیمی ادامه داد: اجرای این طرح در روستاهای جوجرگان با 80 میلیون تومان، شیت 110 میلیون تومان و هزاررود علیا نیز 50 میلیون تومان اعتبار انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: طرح هادی چهار روستا در دهه‌فجر سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.