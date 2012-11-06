به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی شامگاه دوشنبه در دیدار دست اندرکاران برگزاری دومین همایش بین المللی امام سجاد(ع) در استان هرمزگان با تقدیر از برگزار کنندگان این همایش ابراز داشت: برگزاری چنین همایش‌های در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ دین اسلام و معارف اهل بیت(ع) مهم است و در این راستا هرچه در مسیر کمال دین قدم برداریم جا دارد.



وی یکی از مصادیق تبلیغ را برگزاری همایش‌های دینی خواند و افزود: تبلیغ در جامعه منشاء تاثیرگذاری است و اگر تبلیغ دین و سنت رسول الله(ص) را به حد اعلاء برسانیم اعتقاد به معارف اهل بیت(ع) افزایش می‌یابد.



استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: خداوند در روز عید غدیر خم به پیامبر(ص) فرمود، دستور ما را ابلاغ کن و این ابلاغ تنها منحصر به پیامبر(ص) نیست و همه جامعه دینی و پیروان مکتب اسلام را در بر می‌گیرد که باید همه در جهت تبلیغ معارف الهی و دینی تلاش کنند.



وی با بیان اینکه تاکنون شخصیت ائمه معصومین(ص) شناخته نشده است، افزود: این امر وظیفه روحانیت است که معارف اهل بیت(ع) را به همه بشناسانیم و این کار باید از طریق بیان کلام اهل بیت(ع) صورت گیرد.



معارف اهل بیت(ع) برای مردم بیان شود



آیت الله علوی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فعالیت امام سجاد(ع) در زمان خود از سوی دشمنان محدود بود، ابراز داشت: حضرت سجاد(ع) رسالت خود را در کتاب صحیفه سجادیه و در قالب ادعیه بیان کرد و دشمنان نیز بدانند ما پیروان مکتبی هستیم که رهبران آن این گونه با خداوند راز و نیاز می‌کنند.



وی عنوان کرد: بهره برداری از کلمات اهل بیت(ع) به خصوص صحیفه سجادیه که اخت القرآن لقب گرفته و علوم بسیاری در آن نهفته است می‌تواند نقش بسزایی در جذب افراد جامعه به سمت معارف الهی داشته باشد.



این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: بیشتر مردم بدنبال حقیقت هستند و در این راستا باید کمر همت بست تا معارف اهل بیت(ع) برای مردم بیان شود.



تاکید بر افزایش سرمایه گذاری برای برپایی مراسمات مذهبی در استان‌های جنوبی کشور



وی اضافه کرد: برخی‌ها در منبر‌ها، گاهی معجزاتی را از اولیاء و اهل بیت(ع) برای مردم بیان می‌کنند که جامعه نمی‌تواند آن را هضم کند که روحانیون باید تلاش کننند همین گفتارهای گرانبهای اهل بیت (ع) را برای مردم بیان کنند.



آیت الله علوی گرگانی با تاکید بر اینکه باید در مناطق جنوب در خصوص برگزاری مراسم‌های دینی بیشتر سرمایه گذاری شود بیان کرد: با توجه به موقعیت شهرهای جنوب کشور از جمله استان هرمزگان و همسایگی آن با کشور‌های حوزه خلیج فارس، دشمن در آن مناطق بیشتر بدنبال هجمه‌های اعتقادی و فرهنگی است که جا دارد برنامه‌های تبلیغی دینی در این مناطق گسترش یابد.



در ابتدای این دیدار نیز علی علامه‌زاده جانشین استاندار هرمزگان به تشریح برنامه‌های دومین همایش بین المللی امام سجاد (ع) در این استان پرداخت و گزارشی از عالیت‌های صورت گرفته را ارائه کرد.

