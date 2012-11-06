حمایت از تولید ملی اثر تحریم ها را به حداقل می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سهندی در مراسم اختتامیه جشنواره ملی عکس کوشا با بیان اینکه مشکلات اقتصادی مانع استقلال و آزادی جوامع می شود، گفت: در دین اسلام توجه ویژه ای به مقوله اقتصادی صورت گرفته است.

سهندی افزود: نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دوراندیشی مقام معظم رهبری را می رساند.

وی با یادآوری اینکه مشکلات اقتصادی مانع استقلال و آزادی جوامع می شود، اضافه کرد: ملت ایران که همواره به این کشور عشق می ورزند، باید با اتحاد و همدلی دست در دست هم داده و برای اقتصاد این کشور گام بردارند.

سهندی با اشاره به اینکه انسان هایی در طول تاریخ اسلام وجود داشته و دارند که با وجود فقر و سختی در زندگی اعتقاد و باورهای دینی شان همواره پا برجا بوده است، گفت: اما به هرحال در روایات آمده که فقر می تواند موجب کفر در انسانها شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان یادآور شد: البته مصداق این نمونه افراد کسانی هستند که از اعتقادات ضعیفی برخوردار بوده و فقر موجب کور شدن چشم دل و کر شدن گوش این انسانها می شود.

سهندی به جشنواره عکس کوشا اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره که در آن تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به تصویر کشیده شده است، زمینه ای برای توجه مردم به شعار سال است.

وی با اشاره به اینکه همواره در طول تاریخ انسان های دوراندیش موفق بوده اند افزود : در حال حاضر با رصد اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان درمیابیم که کسانی که به سرنوشت خود بی توجه بوده اند امروز دچار مشکل شده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به طوفان اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز کشورهای بزرگ و ابرقدرت با کمترین مشکل آسیب پذیر شده و حتی مشکلات کوچک خود را نیز نمی توانند رفع کنند.

سهندی با بیان اینکه ملت ایران ملتی تاریخ دار و ریشه دار هستند، افزود: همه باید نسبت به آینده کشور و تولیدات داخلی حساسیت نشان داده و در راستای ساختن آینده ای درخشان تلاش کنند.

ارسال بیش از یک هزار و 500 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی عکس کوشا



همچنین سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان از ارسال هزار و 520 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ملی عکس کوشا خبر داد و گفت: 36 اثر از سوی هیئت داوران انتخاب شده است.

مرتضی مقدمی سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان افزود: 50 نفر اعضای کانون های

فرهنگی و هنری مساجد کشور در این جشنواره حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه در این جشنواره ملی 182 عکاس از سراسر کشور حضور دارند بیان داشت: از مجموع آثار پنج عکس به عنوان اثر برگزیده جشنواره معرفی شدند.