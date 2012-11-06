انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مردم دو روستا در نیوهمپشایر اولین افرادی بودند که پس از نیمه شب با حضور در پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، بعد از 43 ثانبه از آغاز انتخابات هر یک از نامزدها 5 رای را ازآن خو د کرده بودند.

بر اساس آخرین نظرسنجی ها، باراک اوباما و میت رامنی، رقابت شانه به شانه ای در رقایت های ریاست جموری آمریکا دارند اما میزان محبویت اوباما در ایالت هایی که آرای آنها در تعیین رئیس جمهور کلیدی است، بیشتر از رامنی اعلام شده است.