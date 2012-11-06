560 معتاد پرخطر از خیابانهای گلستان جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: این کار بزرگ و ارزنده ای بود که با تلاش شبانه روزی اعضای شورا و کمیته های زیربط صورت گرفت و مورد تقدیر وزیر کشور واقع شد و در نهایت در کنار سایر آیتم ها ، استان گلستان را در حوزه مبارزه با مواد مخدر حائز رتبه اول در کشور ساخت.
جمشیدی تأکید کرد: ما همچنان برای پذیرش معتادان مشمول پروتکل ماده 16 و جمع آوری و پاکسازی مناطق آلوده در استان آمادگی کامل داریم و این ظرفیت در مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان وجود دارد که معتادان دستگیر شده ای که مشمول ماده 16 باشند را به هر تعداد نگهداری کنیم.
حسن نوروزی گفت: این دوره ها با هدف ارتقای دانسته های دهیاران، افزایش کارآیی های آنان و آشنایی با جدیدترین آئین نامه ها و دستورالعمل ها برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: دوره های مذکور از 15 آبان آغاز و تا 20 دی ادامه خواهد داشت و آشنایی با فضای سبز روستایی، مقررات ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمان، آشنایی با کمیسیون ماده 99، مذاکره و عقد قراردادها ، مقررات راهور روستایی، و نظارت بر پروژه های عمرانی از جمله عناوین این دوره آموزشی است.
علیرضا جمشیدی در دوره آموزشی صراط 1 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور در گرگان افزود : داشتن چراغی که راه هدایت و سعادت انسان را برای پیمودن روشن و نورانی کند یک ضرورت است و امروز ولایت مطلقه فقیه همان چراغ روشنی است که راه هدایت را برای بندگان خداوند متعال نمایان می سازد.
وی ادامه داد : منصب و جایگاه ولایت فقیه نشأت گرفته از فرهنگ غدیر است که نجات بخش حیات انسان بوده و وظیفه ما این است که به این اصل معتقد و ملتزم بوده و راهبری های آن را در همه موارد فصل ختام بدانیم .
استاندار گلستان در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان افزود: در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، سه مشکل عمده "افراط و تفریط، جزیره ای عمل کردن و نبود برنامه جامع"، وجود دارد.
به گفته جواد قناعت، در جامعه ما افراط و تفریط به اشکال مختلف صورت گرفته و نبود برنامه ریزی باعث کاهش عملکرد شده است.
وی با بیان این که ما علت اصلی مسئله را رها کرده ایم و به دنبال معلول هستیم، اضافه کرد: باید ابتدا از خود شروع کنیم و در گام اول به خویش بپردازیم زیرا اگر بتوانیم خود را اصلاح کنیم، بدون شک جامعه نیز از ما الگو خواهد گرفت و مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.
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