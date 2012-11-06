560 معتاد پرخطر از خیابانهای گلستان جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: این کار بزرگ و ارزنده ای بود که با تلاش شبانه روزی اعضای شورا و کمیته های زیربط صورت گرفت و مورد تقدیر وزیر کشور واقع شد و در نهایت در کنار سایر آیتم ها ، استان گلستان را در حوزه مبارزه با مواد مخدر حائز رتبه اول در کشور ساخت.

جمشیدی تأکید کرد: ما همچنان برای پذیرش معتادان مشمول پروتکل ماده 16 و جمع آوری و پاکسازی مناطق آلوده در استان آمادگی کامل داریم و این ظرفیت در مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان وجود دارد که معتادان دستگیر شده ای که مشمول ماده 16 باشند را به هر تعداد نگهداری کنیم.

دوره های جدید آموزشی دهیاران آغاز شد

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان از آغاز دوره های جدید آموزشی دهیاران استان خبر داد.



حسن نوروزی گفت: این دوره ها با هدف ارتقای دانسته های دهیاران، افزایش کارآیی های آنان و آشنایی با جدیدترین آئین نامه ها و دستورالعمل ها برگزار می شود.



وی خاطرنشان کرد: دوره های مذکور از 15 آبان آغاز و تا 20 دی ادامه خواهد داشت و آشنایی با فضای سبز روستایی، مقررات ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمان، آشنایی با کمیسیون ماده 99، مذاکره و عقد قراردادها ، مقررات راهور روستایی، و نظارت بر پروژه های عمرانی از جمله عناوین این دوره آموزشی است.

ولی فقیه راه هدایت را نمایان می سازد

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به آیات الهی قرآن کریم گفت : خداوند تبارک و تعالی در کلام الله مجید فرموده است تنها یک راه مستقیم وجود دارد و آن هم راه بندگی ، اطاعت از خدا و هدایت است.



علیرضا جمشیدی در دوره آموزشی صراط 1 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور در گرگان افزود : داشتن چراغی که راه هدایت و سعادت انسان را برای پیمودن روشن و نورانی کند یک ضرورت است و امروز ولایت مطلقه فقیه همان چراغ روشنی است که راه هدایت را برای بندگان خداوند متعال نمایان می سازد.



وی ادامه داد : منصب و جایگاه ولایت فقیه نشأت گرفته از فرهنگ غدیر است که نجات بخش حیات انسان بوده و وظیفه ما این است که به این اصل معتقد و ملتزم بوده و راهبری های آن را در همه موارد فصل ختام بدانیم .

مشکلات اجرای فریضه امر به معروف



استاندار گلستان در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان افزود: در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، سه مشکل عمده "افراط و تفریط، جزیره ای عمل کردن و نبود برنامه جامع"، وجود دارد.



به گفته جواد قناعت، در جامعه ما افراط و تفریط به اشکال مختلف صورت گرفته و نبود برنامه ریزی باعث کاهش عملکرد شده است.



وی با بیان این که ما علت اصلی مسئله را رها کرده ایم و به دنبال معلول هستیم، اضافه کرد: باید ابتدا از خود شروع کنیم و در گام اول به خویش بپردازیم زیرا اگر بتوانیم خود را اصلاح کنیم، بدون شک جامعه نیز از ما الگو خواهد گرفت و مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.