جشنواره ملی عکس کوشا در زنجان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران نخستین جشنواره ملی عکس کوشا صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره نفرات برگزیده و قابل تقدیر را معرفی کردند.

در این جشنواره هیئت داوران پس از بررسی هزار و 520 اثر رسیده به دبیرخانه در نهایت 36 اثر را برای ارائه در جشنواره ملی عکس کوشا برگزید.

مهدی حسین خانلو از اعضای کانون فرهنگی و هنری مصباح الهدی زنجان یکی از پنج نفر برگزیده این جشنواره بود.

عطا رنجبر و مهدی عقیقی از استان خراسان رضوی، حمید عزیزی خانقاهی از استان کرمانشاه و جمشید فرجوند از استان کردستان نیز به عنوان نفرات برگزیده در نخستین جشنواره ملی عکس کوشا معرفی شدند.

در این مراسم از ناصر گیوه ای عکاس دوران دفاع مقدس زنجان و همچنین محمد خدادادی مترجمی زاده، ناصر محمدی و حمیدرضا بازرگانی به عنوان داوران جشنواره تجلیل به عمل آمد.

همچنین فعالان هنری مساجد استان زنجان نیز در این مراسم به دلیل هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) بیانیه ای را قرائت کردند.

در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس کوشا، نشست تخصصی عکاسی با عنوان " ارزش گذاری عکس به عنوان یک اثر هنری " در محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار شد.

یادآور می شود این نشست با حضور محمد خدادادی مترجم زاده، مدیر گروه عکاسی دانشگاه هنر تهران و ناصر محمدی، استاد عکاسی در دانشگاه های زنجان و علاقمندان به عکاسی برگزار شد.