طرح تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه به موفقیتهایی دست یافته است

«مهدی سلطانی»، ویراستار علمی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیتهای این بنیاد و طرح تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه گفت: سیاستگذاری کلی طرح تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه از حدود شش ـ هفت سال پیش با این هدف که تاریخ فلسفه بومی با رویکرد بومی و با زبان فارسی تألیف شود، در بنیاد حکمت اسلامی صدرا شروع شد تا اگر حداقل بی نیاز از منابع ترجمه ای نشود، مقداری نیاز ما به این منابع کمتر شود.

وی افزود: مدتی شوراهای علمی گروه های مختلف سرگرم استخراج سرفصلها و موضوعات فراخوان مقالات و مدخلها بودند، وقتی این کارها تا حدی کامل شد در چهار گروه فلسفه باستان، فلسفه قرون وسطی، فلسفه اسلامی و فلسفه معاصر تشکیل و فعال شدند و مدیران گروه ها هم منصوب شدند و از گروه فلسفه باستان فعالیت و بستن قرارداد طرح پژوهشی شروع شد.

سلطانی در ادامه سخنانش اظهار داشت: چون منابع باستان و منابع کهن کمتر در دسترس است تصمیم بر این شد که زودتر این کارها را انجام دهند تا وقتی به انتشار نزدیک شد دوره اسلامی و دوره معاصر که منابعشان در دسترس تر هم آغاز شود تا زمان انتشارشان با هم شوند و میانشان وقفه ای ایجاد نشود.

ویراستار علمی بنیاد حکمت اسلامی صدرا در ادامه سخنانش تصریح کرد: گروه باستان را به چند بخش مختلف تقسیم کردند؛ ازجمله ایران باستان، یونان باستان و بعدها گروه هند و چین و خاور دور هم به آنها اضافه شد. اکنون هم قراردادهایی در این زمینه بسته شده و محققان مشغول نگارش مقالات هستند. گروه های باستان و قرون وسطی به طور کامل و گروه دوره انتقال که به گروه «حران» نامیده شد فعال هستند و قراردادهایی را هم نوشتند و قرارداهایی را در دست انجام دارند.

وی با بیان اینکه گروه فلسفه معاصر و گروه فلسفه اسلامی هنوز به طور کامل فعال نشدند، افزود: چون نظر بر این که آثار همه با هم منتشرشود، هنوز منتظرند گروه ها به نتیجه بیشتری برسد و بعد این گروه ها کار خود را آغاز کنند.

این کارشناس در ادامه سخنانش تصریح کرد: در راستای طرح تدوین در بنیاد صدرا، انجمن علمی تاریخ فلسفه ایران شکل گرفت و به ثبت وزارت علوم رسید. این انجمن از سال 1387 فعال شد که در این مدت هم با بنیاد حکمت اسلامی صدرا در طرح تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه همکاری دارد و هم سلسله نسشستهایی را هر 45 روز برگزار می شود که به عنوان نشستهای تخصصی تاریخ فلسفه یا نشستهای آکادمی مشهورند. در هر نشستی دو یا سه مقاله از مقالاتی که برای همان طرح تدوین انجام شدند عرضه می شود و نقد و بررسی می شوند تا بعد از اصلاح مقاله برای طرح تدوین انتخاب می شود.

وی با اشاره به اینکه از کارهای دیگر انجمن انتشار فصلنامه تاریخ فلسفه است که به طور اختصاصی در مورد مطالعات تاریخ فلسفه فعالیت می کند، گفت: این مجله از ورود محض به اندیشه های یک فیلسوف پرهیز می کند و سعی می کند مقالات تطبیقی یا ریشه شناسی باشند. همچنین مقالاتی که به نحوی به پیوند تفکرات و مکاتب فلسفی با اوضاع اجتماعی و شرایط مختلف سیاسی اجتماعی یا جغرافیایی خاصی هست پرداخته شود. تاکنون از این مجله 9 شماره منتشر شده که از شماره هشتم به بعد به درجه علمی ـ پژوهشی هم رسیده است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری سلسله همایشهای بازخوانی تاریخ فلسفه هم جزو فعالیتهای این بنیاد است، تصریح کرد: تاکنون چند همایش برگزار شد، یکی در مورد فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی بود. همایش دیگر در مورد ابن سینا و دوره تاریخی از ابن سینا تا سهروردی و دیگری در مورد حکمت شیعی بود که به دوره باطنی گری و حوزه تفکری اسماعیلیه پرداخت.

سلطانی به انتشار خردنامه صدرا اشاره کرد و گفت: خردنامه صدرا به شماره 68 رسیده، یعنی در آغاز سال هجدهم انتشار قرار دارد. این مجله از شماره 45 تاکنون دارای درجه علمی ـ پژوهشی است که به طور اختصاصی درباره مطالعات حکمت متعالیه به عنوان اولویت اول و مطالعات فلسفه اسلامی و علوم عقلی اسلامی به عنوان اولویت بعدی کار می کند. همچنین احیانا مقالاتی را که به صورت تطبیقی بین این حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و یا بخشهای دیگری از تفکر اسلامی مانند عرفان، کلام و ... نوشته می شوند را پوشش دهد.