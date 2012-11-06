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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

واعظی به مهر خبر داد:

16 تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

16 تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف و ضبط حدود 16 تن انواع مواد مخدر طی هفت ماهه امسال در استان خبر داد.

سرهنگ واعظی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در هفت ماهه امسال حدود 16 تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است، اظهارداشت: در این  راستا  580 نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از همچنین از توقیف 590 دستگاه خودرو طی این مدت خبر داد و گفت: در این راستا چهار هزار و 300 نفر متهم نیز در استان دستگیر شدند.

سرهنگ واعظی اضافه کرد: با توجه به اینکه به مسیر قاچاق در خراسان جنوبی عوض شده، کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مسیرهای فرعی و اصلی برای عبور مواد مخدر استفاده می شود، افزود: انواع محموله های ماشین های باری، اتوبوس، مینی بوس، موتور سیکلت، عابر پیاده و... از طریق مرزهای سیستان وارد استان می شود.

سرهنگ واعظی از رشد 19 درصدی انهدام باندهای قاچاق در سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد.

کد مطلب 1736934

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