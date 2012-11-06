افتتاح دانشگاه قضایی/ اعلام آمادگی برای آموزش به ماموران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زندی صبح سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه تمامی سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه زیر پوشش آموزشی این دانشگاه قرار می‌گیرند گفت: تمامی پرسنل سازمان‌های ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان بازرسی، شوراهای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی در این دانشگاه به روز می‌شوند.

وی گفت: این دانشگاه آمادگی دارد تا بازرسان و ماموران و اعضای کمیسیون‌های ماده 100 مالیاتی، کانون‌های وکلا و ماموران نیروی انتظامی را در دوره‌های پودمانی با قوانین آشنا کرده و آنها را به روز کنند.

وی گفت:‌ این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد و هیات امنای آن متشکل از رئیس قوه قضاییه‌،‌ وزیر علوم،‌ وزیر دادگستری‌، معاون رئیس جمهور، رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دو شخصیت علمی فرهنگی هستند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهید قدوسی گفت: قرار است در این دانشگاه رشته‌های تدریس شود که تا کنون نبوده است و تمامی موسسات آموزشی قضائی را در این دانشگاه تجمیع می‌کنیم.