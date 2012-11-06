نبود صنعت تبدیلی انار در مینودشت

موسی الرضا ممشلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 55 هکتار از اراضی شهرستان مینودشت به انار اختصاص دارد که 20 هکتار آن آبی و 35 هکتار دیمی است.

وی اظهار داشت: انارهای تولیدی منطقه از نوع بومی و ترش بوده و از ارقام مختلف، سبز، زرد و قرمز است.

وی عنوان کرد: همچنان بصورت سنتی از انار برای تولید رب انار استفاده می شود و هر درخت انار بطور متوسط 60 کیلوگگرم محصول می دهد که 25 تا 30 کیلوگرم رب از آن تولید می شود.

ممشلی بیان داشت: انار حرف اول را در کوهستانهای این شهرستان می زند ولی هیچ صنعت تبدیلی برای آب انار وجود ندارد.

وی اظهار داشت: درحالیکه می توان فرآورده هایی مانند لواشک، دانه انار، رب و ... از انار تولید کرد و ساخت کارخانه تبدیلی در این بخش به توسعه اشتغال نیز کمک خواهد کرد.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.