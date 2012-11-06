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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

ممشلی به مهر اعلام کرد:

نبود صنعت تبدیلی انار در مینودشت

نبود صنعت تبدیلی انار در مینودشت

مینودشت - خبرگزاری مهر: مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی مینودشت با اشاره به رونق کشت انار در منطفه از نبود واحد صنایع تبدیلی انار در شهرستان انتقاد کرد.

موسی الرضا ممشلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 55 هکتار از اراضی شهرستان مینودشت به انار اختصاص دارد که 20 هکتار آن آبی و 35 هکتار دیمی است.

وی اظهار داشت: انارهای تولیدی منطقه از نوع بومی و ترش بوده و از ارقام مختلف، سبز، زرد و قرمز است.

وی عنوان کرد: همچنان بصورت سنتی از انار برای تولید رب انار استفاده می شود و هر درخت انار بطور متوسط 60 کیلوگگرم محصول می دهد که 25 تا 30 کیلوگرم رب از آن تولید می شود.

ممشلی بیان داشت: انار حرف اول را در کوهستانهای این شهرستان می زند ولی هیچ صنعت تبدیلی برای آب انار وجود ندارد.

وی اظهار داشت: درحالیکه می توان فرآورده هایی مانند لواشک، دانه انار، رب و ... از انار تولید کرد و ساخت کارخانه تبدیلی در این بخش به توسعه اشتغال نیز کمک خواهد کرد.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1736937

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