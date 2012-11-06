محمدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر اظهار داشت: بر اساس ساختار جدید سازمان اوقاف برنامه ریزی و نظارت بر امور اجاره موقوفات تحت پوشش استان برعهده این اداره گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: اظهارنظر و پیگیری صدور مجوزهای درخواستی درخصوص واگذاری اراضی، افراز، تفکیک و سایر موارد فنی و ارسال پاسخ به شهرستان های تابعه از وظایف این اداره خواهد بود.

وی گفت: نظارت و کنترل بر امر برون سپاری فعالیتهای اقتصادی، برنالمه ریزی برای افزایش بهره وری موقوفات، بررسی طرح های اقتصادی و ارائه پیشنهاد در زمینه های سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی از وظایف این اداره در ساختار جدید است.

طیبی افزود: در راستای اجرای ساختار جدید، نظارت و کنترل بر پروژه های عمرانی تحت پوشش برابر ضوابط ابلاغی شامل بقاع و اماکن متبرکه، موقوفات استان و ساختمانهای اداری جزو وظایف محوله است.

وی خاطرنشان کرد: تهیه شناسنامه فنی املاک و مستغلات موقوفات، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و ساختمان های اداری و برنامه ریزی برای افزایش بهره وری موقوفات از دیگربرنامه های این اداره در ساختار جدید در استان البرز است.