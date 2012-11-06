توزیع کتاب، معضل اصلی کتابخوانی است/ مشغول نگارش دو کتاب هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خمسه بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به نزدیک شدن ایام هفته کتاب گفت: هر کشور و دولتی بر اساس سیاست‌های خاص خود کتاب‌هایی را به چاپ می‌رساند. شاید بهتر باشد کتاب های بیشتری را به چاپ برسانیم تا مخاطب به سطح گسترده تری از کتاب دسترسی داشته باشد و با خواندن کتاب های متفاوت، کتاب مناسب ذائقه خود را انتخاب کند.

خمسه با تاکید به توجه بیشتر به توزیع کتاب گفت: باید از نشر و توزیع کتاب حمایت بیشتری شود زیرا مشکل توزیع کتاب یکی از معضلات بزرگی است که بر سر راه کتاب و گسترش کتاب خوانی قرار دارد. همچنین باید در جهت بهبود شرایط اقتصادی تلاش کرد. می‌توان در کنار یارانه‌ها، بن کتاب هم در اختیار افراد قرار داد تا مردم برای خرید کتاب ترغیب و تشویق شوند.

این بازیگر در ادامه گفت: در حال حاضر مشغول نوشتن 2 کتاب درباره کمدی و طنز و کتابی درباره کودکان هستم. به همین خاطر بیش از 50 کتاب را برای نگارش این 2 کتاب باید مرور کنم.

به زودی کتابی به نام «کمدی و طنز در تلویزیون» به قلم این بازیگر و محقق منتشر خواهد شد.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان سال جاری برگزار می‌شود.