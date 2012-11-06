سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایران تله کام بزرگترین رویداد و گردهمایی در بخش مخابرات و ارتباطات کشورمان محسوب می‌شود که تاکنون دوازده دوره متوالی و بصورت بین‌المللی با حضور فعال ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی مرتبط با زمینه‌های موضوعی نمایشگاه و همچنین شرکت‌های مطرح خارجی فعال در زمینه این صنعت، توسط شرکت پالار سامانه و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار شده است.

تبادل اطلاعات فنی - بازرگانی و آشنائی صاحبان صنایع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرین دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان در صنعت مخابرات و همچنین معرفی توان توسعه و پتانسیل کشور در زمینه این صنعت از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.

برگزاری سالیانه نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع رسانی(ایران تله کام) بصورت تخصصی بین المللی از سال 2000 میلادی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است.

نخستین دوره نمایشگاه صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی در سال 2000 میلادی و با حضور 72 شرکت داخلی و 21 شرکت خارجی در فضایی به مساحت چهار هزار و 800 مترمربع برگزار شد و سال گذشته نیز دوازدهمین نمایشگاه ایران تله کام با حضور 170 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی در فضایی به وسعت 23 هزار متر مربع برگزار شد.