هیئت قم از حضور در لیگ برتر والیبال نشسته انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، در دو سال اخیر تیم های دو رشته ورزشی جذاب و پرطرفدار این هیئت یعنی بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته جانبازان و معلولین قم توانسته اند با کسب بهترین نتایج قم را در لیگ های برتر این دو رشته صاحب نماینده کنند.



حضور این تیم در لیگ برتر والیبال نشسته مردان باشگاه های کشور می توانست منجر به رونق بیشتر ورزش جانبازان و معلولین قم به خصوص علاقمندان به والیبال نشسته باشد اما گویا مشکلات مالی آنقدر به دست اندرکاران هیئت قم فشار آورده که آنها قید حضور تیم قم در لیگ برتر کشور را زدند.



تیم والیبال نشسته قم بهمن ماه سال قبل با ترکیب امیرحسین آقایی، حسن حسینلو، سعید اویسی، علی کاشانی راد، محمدحسین حسینی دین آباد، مرتضی جعفری، عباس کشتکار، مهرداد فلاح، خلیل یزدانی از والیبالیست های توانمند قمی و همچنین حیدر مولایی، صادق جلایی و حجت قهرمانی از تهران، مجتبی حیدری از مرکزی، محمد احمدی و اصغر حسنوند از لرستان در لیگ دسته اول به مقام قهرمانی دست یافت.



به دلیل مشکلات مالی فراوان حضور تیم هیئت قم در لیگ برتر این فصل میسر نشد و به همین خاطر با تصمیم انجمن والیبال نشسته فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشورمان، فصل جدید پیکارهای لیگ برتر والیبال نشسته با حضور شش تیم برگزار می‌شود.



بدین ترتیب دور رفت از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته موسوم به " جام ایثار" با حضور شش تیم برگزار می شود، در حالی که در این رقابت‌ها تیم‌های ذوب آهن اصفهان، ثامن الحجج سبزوار، صنعت نفت آبادان، گسترش فولاد تبریز، نفت و گاز گچساران و شهرداری تبریز طی روزهای 18 و 19 آبان ماه به شرح زیر به مصاف هم می روند.



برترین‌های مسابقات‌ گلف قم معرفی شدند



نایب رئیس هیئت گلف استان قم در گفتگو با خبرنگار، اظهار داشت: پیکارهای گلف قهرمانی استان قم با حضور قابل توجه علاقمندان در مجموعه زمین‌های گلف بوستان غدیر قم به انجام رسید و در پایان از افراد برتر با هدایایی قدردانی شد.



حمید جلیلی اضافه کرد: در پایان این پیکارها، مجید پلاشانی توانست بالاتر از سایر شرکت‌کنندگان در جایگاه نخست ایستاده و عنوان قهرمانی مسابقات گلف مردان قهرمانی استان قم را به خود اختصاص بدهد.



وی با اشاره به نایب قهرمان رقابت‌های گلف قهرمانی قم افزود: بعد از مجید پلاشانی، نفر دوم این مسابقات ترابعلی فاتح بود تا این گلف‌باز عنوان نایب ‌قهرمانی پیکارهای این دوره را به دست بیاورد و بدین ترتیب پرونده مسابقه بسته شود.



نایب رئیس هیئت گلف استان قم افزود: رشته ورزشی گلف آینده‌ بسیار درخشانی در قم دارد و قطعاً زمانی نخواهد گذشت که این رشته را به عنوان یکی از ورزش‌های افتخار‌آفرین و موفق در ورزش استان قم معرفی خواهیم کرد زیرا هم در بخش مردان و هم در بخش بانوان توانمندی‌‌های زیادی در بین فعالان این رشته در قم وجود دارد.



وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هیئت را توجه به رشد و توسعه این رشته از طریق تعامل با نهاد‌های آموزشی دانست و تصریح کرد: بعد از حضور موفقیت‌آمیز تیم گلف مردان قم در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، امسال با تیمی قوی‌تر به دنبال صعود به لیگ برتر خواهیم بود.



تیم هندبال صبای قم در مصاف با هیئت کرمانشاه صدرنشینی را حفظ خواهد کرد



مدیر فنی تیم هندبال صبای قم گفت: در مسابقه این هفته با هیئت هندبال کرمانشاه انتظار ما از بازیکنان صبای قم ارائه بازی خوب همراه با کسب سه امتیاز برای حفظ صدرنشینی خواهد بود.



سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ‌اظهار داشت: با وجود اینکه در جدول رده‌بندی در صدر ایستاده ایم، پیش‌بینی بازی سختی را مقابل هیئت کرمانشاه داریم ولی امیدوار هستیم که سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.



وی بیان داشت: هیئت کرمانشاه تیم خوبی است اما بازیکنان تیم هندبال صبای قم نیز در بهترین شرایط ممکن به سر می‌برند و قطعا برابر این تیم بازی خوبی ارائه خواهند کرد، ضمن اینکه تیم صبا به دنبال کسب حداکثر امتیاز است تا موقعیت خود را در جدول لیگ بهبود تثبیت کند.



مدیر فنی تیم هندبال صبای قم با بیان اینکه تا لحظه قطعی شدن صعود به لیگ برتر، تمام مسابقات لیگ دسته اول این فصل برای ما پر‌اهمیت و به یک اندازه سخت و دشوار است، اضافه کرد: نکته مهم این است که بازیکنان ما بعد از برد هفته قبل تمرینات مطلوبی را زیر نظر کادر فنی برگزار کرده اند.



وی در ادامه با بیان اینکه کسب سه امتیاز دیدار با هیئت یزد موجب افزایش انگیزه بازیکنان صبا شده است، یادآور شد: سه امتیاز بازی با هیئت کرمانشاه بسیار تعیین کننده است زیرا آنها نیز در انتهای جدول رده بندی هستند و می خواهند روز جمعه در خانه از صبا امتیاز بگیرند.



گفتنی است: دیدار تیم های هندبال صبای قم و هیئت کرمانشاه از هفته دوم لیگ دسته اول باشگاه های کشور از ساعت ۱۶ جمعه این هفته در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

