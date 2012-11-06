به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام مایکروسافت که یکی از بزرگترین خریدهای اخیر در حوزه فناوری و تلویزیون است، در پی اعلام استعفای مدیر اجرایی Netflix، رید هاستینگ، از هیأت مدیره مایکروسافت اعلام شد.

در واقع مدتی قبل، هاستینگ اعلام کرده بود که پس از جلسه سالانه سهامداران شرکت در ماه نوامبر، استعفا خواهد کرد.

هاستینگ در این زمینه گفت: "من تصمیم گرفته‌ام که تعداد هیأت مدیره‌هایی که در آنها فعالیت دارم را کاهش دهم، بنابراین می‌توانم در شرکت Netflix و برنامه‌های آموزشی خود تمرکز کنم."

شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که برای هر سهم، 90دلار (70یورو) می‌پردازد که باعث شده است ارزش سهام Netflix با 13درصد افزایش به 70دلار برسد.

این اقدام مایکروسافت به کاربران Netfilix امکان خواهد داد تا خدمات را از طریق نرم‌افزار جدید ویندوز 8 استفاده کنند و به تسریع اجرای برنامه‌های مایکروسافت برای توسعه میزان محتوای عرضه شده از طریق کنسول بازی xbox 360 کمک می‌کند.