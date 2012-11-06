نصب مجسمه در میادین به هویت پایتخت معنوی کمک می کند/ ارائه فرهنگ رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مظفری دوشنبه شب در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مجسمه های شهری در نگار خانه سلطانعلی مشهدی اظهار کرد: ارائه کارهای حجمی در شهر مشهد هویت شهر را ارتقا می دهد.
وی بیان کرد: در دومین دوره برپایی این جشنواره، در مجموع 196 هنرمند 480 طرح پیشنهادی را به دبیرخانه های جشنواره فرستادند.
مدیر امور هنری شهرداری مشهد یادآور شد: تنوع آثار در این نمایشگاه حفظ شده و با سبک های مختلف کارهای انتزاعی وفرم برای مخاطبان با سلیقه های مختلف به نمایش گذاشته شود.
مظفری با بیان اینکه سه شنبه صبح آثار داوری خواهد شد افزود: شورای انتخاب آثاروداوری این جشنواره را استاد سعیدشهلاپور، دکتر عباس اکبری،رضاقره باغی، کامبیز صبری و سیدمجتبی موسوی تشکیل می دهند.
وی ناکید کرد: برترین یادمان های شهری مشهد الرضا (ع) در این نمایشگاه گرد آمده و آثاری از داوران واستادان این رشته نیز به نمایش گذاشته شده است.
وی در خصوص رویکرد جشنواره گفت: موضوعات فرهنگ رضوی و امام رضا (ع) و هنر، زندگی، معنویت با توجه به بافت فرهنگی شهر مشهد مد نظر قرار گرفته است.
مظفری گفت: 88 یادمان در شهر مشهد داریم که 80 درصد آنها با رویکرد معنوی است و از هفته آینده این یادمان ها پلاک گذاری خواهد شد.
گفتنی است، نمایشگاه یادمان های شهری مشهد الرضا (ع) تا 30 آبانماهدرچارسوق هنر مشهد ضلع غربی کوهسنگی دایر خواهد بود.
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