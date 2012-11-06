نمایشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی در همدان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاهی از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از 20 آبان ماه به مدت یک هفته در محل مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) برگزار می شود.

در این نمایشگاه علاوه بر نمایش آخرین کتب منتشر شده از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، عرضه و فروش کتب با 20 درصد تخفیف انجام خواهد شد.

همچنین علاقمندان می توانند به عضویت کتابخانه تخصصی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در همدان درآیند.

ارائه خدمات اسنادی و کتابخانه ای، اطلاع رسانی از فعالیت های سازمان مرکزی و مدیریت غرب کشور، امکان بازدید از نمایشگاه دائمی اسناد و عکس های تاریخی مستقر در ساختمان مدیریت، برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع کتاب و کتابخوانی و ارائه خدمات اینترنتی کتابخانه ملی از جمله برنامه های این نمایشگاه می باشد.

این نمایشگاه از 20 تا 25 آبانماه و در ساختمان مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در همدان و از ساعت 8 تا 14 آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.

گربه آوازه خوان بعد از سال‌ها در همدان دوباره به روی پرده می‌رود

فیلم خاطره‌انگیز "گربه آوازه خوان" به کارگردانی و نویسندگی "کامبوزیا پرتوی" بعد از سال‌ها دوباره در همدان به روی پرده می‌رود.

این فیلم عروسکی که در زمان ساختش با استقبال مخاطبان به وی‍ژه کودکان و نوجوانان بسیاری مواجه شد، پنج‌شنبه این هفته با حضور کارگردان فیلم در تالار فجر همدان به نمایش گذاشته خواهد شد.

اکران "گربه‌ آوازه خوان" چهارمین برنامه از دوره جدید"سینما شهر" است که به همت معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری همدان برگزار می‌شود.

همچنین جلسه نقد و بررسی فیلم پس از اکران با حضور علاقه‌مندان و سینماگران استان همدان برگزار خواهد شد.

دوره جدید "سینما شهر" از یک ماه گذشته آغاز شده و هر پنج‌شنبه با اکران فیلم‌های ماندگار سینمای ایران تلاش دارد تا مخاطبان را با سینما آشتی دهد.

پیش از این فیلم‌هایی چون "رقص در غبار"، "ای ایران" و"اینجا بدون من" در سینما شهر به اکران در آمده است.

"شور شیرین" با استقبال گرم همدانی ها اکران شد

فیلم سینمایی "شور شیرین" برگزیده سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر با استقبال خوب مردم همدان در سالن سینما قدس به صورت رایگان اکران شد.

این فیلم به مناسبت نخستین گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان لشکر ویژه شهدا در دو روز به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان رایگان به نمایش گذاشته شد.

"شور شیرین" روایت دلاورمردی ها و شجاعت های شیرمردی به نام شهید محمود کاوه است که به هنگام شهادت در 27 سالگی از سرداران لشکر ویژه شهدا و سپاه غرب کشور بوده و جبهه غرب کشور مدیون شیرمردی های شهید کاوه است.

شور شیرین به کارگردانی جواد اردکانی و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری تولید شد و توانست در سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر جوایز متعددی را به دست آورد.

رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی، حمید عمارلو و شبنم قلی‌خانی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

1900 هنرمند صنایع دستی همدان کارت مهارت گرفتند

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان همدان اعلام کرد: هزار و 829 هنرمند همدانی تا پایان مهرماه امسال کارت مهارت فنی دریافت کرده و در مسیر بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

بهجت عباسی از بهره‌مندی هزار و 478 نفر از مزایای بیمه تامین اجتماعی تا پایان مهرماه در این استان خبر داد و گفت: علاوه بر این تعداد، 360 هنرمند نیز از بیمه روستایی بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دو هزار و 710 هنرمند به منظور بررسی مهارت به ادارات فنی و حرفه‌ای معرفی شده‌اند، عنوان کرد: هنرمندان بیمه شده، در شهرستانهای همدان، بهار، ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، رزن و فامنین مشغول فعالیت‌اند.

وی ادامه داد: این هنرمندان در رشته‌های سراجی، نقاشی روی سفال، نقش‌برجسته‌کاری روی سفال، سرمه‌دوزی، قلاب‌بافی، منبت چوب، گلیم، سازسازی، خراطی و گیوه‌بافی به خلق آثار می‌پردازند.

نمایشگاه عکس در نهاوند برپاست

نمایشگاه عکسی از آثار منتخب امیر سوری زاده در نهاوند برگزار شده است.

این نمایشگاه شامل 50 اثر با موضوع طبیعت و آثار تاریخی نهاوند است که در محل دائمی نمایشگاه هنرهای تجسمی شهرستان برپا شده است.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه در ساعات 8 تا 12 و 14 تا 18 به مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) مراجعه کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی گردشگری در همدان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان از برگزاری دوره‌های آموزشی گردشگری در این استان خبر داد.

علیرضا ایزدی اظهار داشت: این دوره‌های آموزشی شامل صدور بلیت هواپیمایی، راهنمایی ایرانگردی و جهانگردی و مدیر فنی بند ب می‌شود.

وی افزود: این دوره‌های آموزشی توسط موسسه تندیس فرهنگ هگمتان تنها موسسه آموزشی رسمی زیر نظر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان در حال برگزاری است.

ایزدی عنوان کرد: تاکنون دو دوره راهنمایی ایرانگردی و جهانگردی، دو دوره مدیر فنی بند «ب» و سه دوره صدور بلیت هواپیمایی برگزار شده است.

ایزدی ادامه داد: در حال حاضر یک دوره راهنمایی ایرانگردی و جهانگردی، مدیر فنی بند «ب» و صدور بلیت هواپیمایی در حال برگزاری است.

کارشناس مسئول واحد نمایش حوزه هنری همدان به بازبینی آثار جشنواره تئاتر بسیج رفت

کارشناسمسئول واحد نمایش حوزه هنری استان همدان در دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان همدان به بازبینی آثار پرداخت.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان همدان به عنوان یکی از سه داور هیئت داوران دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان، به بازبینی 27 اثر منتخب هیئت بازخوانی دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان همدان پرداخت.

کارشناسمسئول واحد نمایش حوزه هنری استان همدان در این خصوص اظهار داشت: هنرمندان شهرستانی از ظرفیتی قوی برخوردار هستند و با تمامی توان به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری میپردازند.

نیما بیگلریان ادامه داد: هیئت داوران دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان همدان، 6 اثر صحنهای و 2 اثر خیابانی را شایسته حضور در دهمین جشنواره تئاتر بسیج همدان دانست.

وی گفت: نمایشهای «آخرین نامه» به کارگردانی اکبر مرادی از همدان، «شوق تلخ» به کارگردانی محمد قاسمی از ملایر، «همیشه به نام او» به کارگردانی فواد ابراهیمیان از همدان، «قطارجنوب» به کارگردانی حمید رضانیا از رزن، «مرا همیشه گمشده ای بود» به کارگردانی هادی لایقی از همدان، «مسیح اجباری» به کارگردانی رامین ارجمندی از همدان در بخش صحنهای بهاین جشنواره راه یافتند.

وی افزود: در بخش خیابانی نیز نمایش های«نقل جعفر» به کارگردانی مرضیه درخشان نیا و «نقل دل» به کارگردانی سید مهرداد کاووسی حسینی هر دو از همدان آثار راه یافته به جشنواره هستند.

وی گفت: دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان همدان در دو بخش مسابقه صحنهای بزرگسال و خیابانی 23 و 24 آبان ماه در همدان برگزار می شود.