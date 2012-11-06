به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سید یحیی صفوی از موسسان انجمن ژئوپولتیک ایران در همایش ژئوپولتیک شیعه که دردانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران درحال برگزاری است به ارائه گزارش مختصری از کمیته علمی این انجمن پرداخت و گفت: کمیته علمی اساسی ترین رکن همایش علمی است که کیفیت آن به مقاله های ارائه شده و بیان نظریه های جدید و عالمانه توسط اساتید و دانشجویان و محتوای علمی مقاله ها برمی گردد.

دبیرهمایش ژئوپولتیک شیعه افزود: کمیته علمی مرکب از 15 نفر از اساتید دانشگاه های مختلف تشکیل شد که این کمیته با دریافت 202 چکیده مقاله و ارزیابی مقدماتی آنها و تعیین شاخص ها و جدول های امتیاز بندی پرداخت که از میان این مقاله ها 48 مقاله انتخاب شد که این 48 مقاله برتر به صورت پوستر ارائه گردید و در 12 نشست تخصصی که در طی این دو روز همایش برگزار می شود 12 مقاله برتر انتخاب و در اختتامیه معرفی خواهند شد.

وی تاکید کرد: جستجوی راههای عزت مسلمین و هدف جهان اسلام و طلیعه تمدن جدید اسلامی و جستجوی راههای تشکیل امت اسلامی می تواند پیامی برای اینگونه همایش های باشد.

وی درمورد عزت مسلمین گفت: در قرن حاضر که قرن بیداری و عزت مسلمین است دورنمای فرصت پیش رو را نبایستی علما و مجاهدان کشورهای اسلامی با تکیه بر منابع قدرت عظیم فرهنگی و جمعیتی خود از دست بدهند و تداوم انقلاب اسلامی تداوم عزت اسلامی کشورهای عربی و آفریقایی خواهد بود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نظامی با بیان اینکه دانشجویان می توانند راههای تداوم انقلاب اسلامی در منطقه را جستجو کنند، تصریح کرد: هم اکنون ایران با داشتن بیش از 60 هزار عضو هیات علمی و بیش از 4 میلیون دانشجو می تواند با ارائه مقاله های کاربردی و ارائه نظریه های جدید راههای تحقق ایران 1404 را به مسئولان حکومتی نشان دهند تا ایران به قطب اسلامی در زمینه های علمی، فرهنگی و سیاسی برسد که این امر یکی از راههای عزت بخشی ایران عزیز است.

رحیم صفوی با بیان اینکه کشور ما از مشکلات عبور خواهد کرد، گفت: راه عزت ایران اسلامی با کمال صبوری، عقلانیت و حکمت طی خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به وحدت جهان اسلام باید 5 مرحله را طی کنیم، گفت: ابراز نیاز به همگرایی منطقه و جهانی، همکاری حدودی بین کشورهای همسایه و مرزی، همکاری منطقه ای و قاره ای، تکامل و ایجاد پیوندها، قراردادها، عهدنامه های سیاسی و امنیتی و همگرایی کامل به عنوان وحدت جهان اسلام 5 مرحله ای است که باید برای رسیدن به وحدت جهان اسلام می شود.

دبیرهمایش ژئوپولتیک شیعه ادامه داد: البته آمریکایی ها، صهیونیستها و کشورهای غربی برای جلوگیری از وحدت کشورهای اسلامی در حال توطئه چینی و تلاش هستند که نمونه عینی آن حمله نظامی و دخالت در کشورهایی همچون عراق، افغانستان و سوریه است و رسما میلیونها دلار و پوند و هزاران سلاح سبک و سنگین در اختیار تروریستها قرار می دهند تا مسلمانهای سوریه را بکشند و برخی از کشورهای عربی را وادار به دخالت می کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: راه زمینه سازی تشکیل امت واحد اسلامی، چگونگی شکل گیری قطب جدید اسلامی متشکل از 57 کشور اسلامی است و امیدواریم حرکت به سمت چند قطبی شدن در این همایش ها مطرح شود.