موافقت نمایندگان با دو فوریت طرح جلوگیری از تصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه روز سه شنبه دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن مصوبه اخیر هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی در خصوص تفویض اختیارات به هیئت عامل صندوق توسعه ملی که تمام اعضای آن با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند جلوگیری خواهد شد.

هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی که شامل نمایندگانی از سه قوه بود چندی پیش مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن تمام اختیارات خود را به هیئت عامل صندوق توسعه ملی که تمام اعضای آن از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند تفویض کرد. این امر باعث نگرانی های زیادی در سطح جامعه و کارشناسان اقتصادی شد.

نمایندگان در طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم علاوه بر تفویض مجدد اختیارات به هیئت امنا خواستار افزایش تعداد جلسات هیئت امنا از سالی یک بار به سالی دو بار و همچنین بازگشت اختیار نظارت به اعضای هیئت امنا هستند.

موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس که از طراحان این طرح بود گفت: در خردادماه امسال هیئت امنای صندوق وظایفی را که طبق ماده 84 بر عهده اش بود در قالب مصوبه ای به هیئت عامل واگذار کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: حکم هیئت عامل توسط رئیس جمهور صادر می شود و ترکیب اعضای آن کاملا دولتی است. این امر موجی از نگرانی را در میان کارشناسان اقتصادی بوجود آورده است زیرا معتقدند صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.

وی همچنین مصوبه اخیر هیئت عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر سرمایه گذاری 25 درصد از منابع این صندوق در بانکها را از دلایل فوریت این طرح خواند.

موافقان این طرح مصوبه اخیر هیئت عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر سرمایه گذاری 25 درصد از منابع این صندوق در بانکها را تخلف مهم دولت خوانده و از دلایل فوریت این طرح عنوان می کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در خصوص عدم فوریت بررسی این طرح گفت: مجلس برای صندوق توسعه ملی هیئت امنایی را تشکیل داد که سرنوشت این صندوق مانند صندوق ذخیره ارزی نشود اما این اختیارات به هیئت عامل واگذار شد و از هیئت امنا در نظارت بر منابع صندوق سلب اختیار شد.

وی ادامه داد: مجلس با این طرح قصد دارد از این سلب اختیار جلوگیری کند.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و مهدی سنایی نماینده نهاوند با دو فوریت این طرح مخالفت کرده و معتقد بودند این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد اما موسی غضنفرآبادی نماینده بم و محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان معتقد بودند برای جلوگیری از تخلف بیشتر دولت باید دو فوریت این طرح هر چه سریع تر به تصویب برسد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در پایان مجلس هشتم که مدیریت مرکز پژوهش ها را نیز برعهده داشت در جلسه ای که با حضور برخی وزرای دولت بر گزار شده بود در صحن علنی مجلس به این مصوبه توسط هیئت امنای صندوق اعتراض کرده و آن را عاملی برای دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی خوانده بود.

نماینده مجلس با 191 رای موافق، 19 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت این طرح موافقت کردند. این طرح نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود.